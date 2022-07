Akla ziyan “ruh çağırma” seansları

Tamer Korkmaz Saadet’in lideri Temel Reis “15 Temmuz’u siyasi ikbali için kullananlar, Yenikapı Ruhu’nun üstüne tuz ruhu döküp öldürdü” dedi! * Mister Kemal’in 1 Ağustos 2019’dan itibaren “tamamen duygusal” olarak sevmeye başladığı anlı-şanlı muhalif bir gazete ise… “Artık Saraçhane Ruhu var: Yenikapı Ruhu Sizlere Ömür” manşetiyle çıktı. * Yahu, insaf: Zillet cenahında Yenikapı Ruhu hiç olmadı ki! Altı sene geçmiş; zerre utanmadan bir de üste çıkıyorlar! MİSTER ROLKESENOĞLU Kemal Kılıçdaroğlu, yasak savma kabilinden Yenikapı’daydı. Nitekim… Hemen ardından, 15 Temmuz’a “Kontrollü Darbe” diyen CHP’nin başıydı… OHAL Kanunu’na atıfla 20 Temmuz 2016’yı “darbe” diye tarif eden mi; ta kendisiydi. * Sam Amca’sının Paralel Çocukları başarsaydı; Kemal Aklaziyanoğlu, FETÖ faşizmine selam duracaktı! * “Voice of America” Kılıçdaroğlu’nun CHP’si, kaç vakittir neyi vaat ediyor? El Cevap: İktidara gelir gelmez, KHK’lıları dahası FETÖ’cü hainleri kurtarmayı! * Ezcümle: Yenikapı Ruhu’na en başından beri tuz ruhunu kimin döktüğü gayet açık… “Optik Çarpıtma” çalışan Felicity Party lideri Temel Reis’in kulakları çınlasın! PAGE ONE 15 Temmuz 2022 tarihli Temel Gazete’nin ilk sayfası arşivlikti: Neden mi? O ilk sayfada: 15 Temmuz 2016’yı bulabilmek için büyüteci de geçtik, mikroskop gerekiyordu! YURTTA MERAL, CİHANDA MERAL “Yenikapı Ruhu” döneminde, İP henüz siyasi hayatta yoktu… Başbakan olamadığı için, Meral Hanımefendi zaten büyük bir “hayal kırıklığı” içindeydi. Şayet, FETÖ’nün Yurtta Sulh Cuntası darbeyi başarsaydı; Locaefendi’lerinin Meral Akşener’ini “Başbakan” yapacaklardı! FETÖ DİYEMİYORLAR Kemal Bey ile Meral Hanım… 15 Temmuz’un altıncı yıldönümü mesajlarında açıkça FETÖ diyemediler! Kılıçdaroğlu, twitter’da hain terör örgütünün adını yazamadı; Akşener de hain darbe girişimini kimin yaptığını söyleyemedi. Nedir, yani… “Pensilvanya’yı gücendirmeyelim” hesabı mı? TAHA NİHAYETYOL 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsünden birkaç gün önce… Meral Akşener, “Rahip” rolündeki CIA Ajanı Brunson ve Enver Altaylı gizlice görüşmüşlerdi! * Enver Altaylı’nın kadim dostu Taha Akyol… “Orduda FETÖ örgütlenmesi olmasaydı, bu darbe teşebbüsü olmazdı” diye yazdı, 17 Temmuz 2022’de… -Eh, nihayet! * Mister Akyol, 15 Temmuz 2016’nın öncesinde Hürriyet’te idi. 2015’te şöyle yazmıştı: “Üst Akıl, Paralel Yapı, Dış Güçler gibi laflar komplo teorisidir!” EN İYİ BELGE İTİRAF’TIR “Batıcı” Akyol, Paralel Yapı’nın da ötesinde FETÖ diyebiliyor artık; amma velakin Üst Akıl ve Dış Güçler bahsinde halen daha takıntılı! Yani… Psikolojik Harp Sihirbazlığı kapsamında “Komplo Teorisi, bunlar!” lakırdısına berdevam! * Geçenlerde: Pos Bıyık John Bolton, farkında olmadan Mister Akyol’un kulaklarını çınlattı! Eski Başkan D.J. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı idi, Bolton: “Başka ülkelerdeki darbe planlarına yardımcı oldum!” dedi. ÇOKTAN SEÇMELİ Üç yıl önce, Ağustos ayında… Anlı-şanlı-konforlu muhalif gazetenin kurucu yazarlarından biri, yakın arkadaşına “Kemal Bey olmasaydı, bu ay maaşları ödeyemezdik” demişti. O gazete, aşağıdakilerden hangisidir: A) The New York Times B) Le Monde C) The Guardian D) Bild E) Hiçbiri! FİKRİ TAKİP: DÜŞÜK PROTOKOL Wall Street Journal, bakınız ne yazdı: “Biden’ın Suudi Arabistan ziyareti, utançtan daha kötüydü!” * Hangi Biden, bu? -Türkiye’deki Zillet muhalefetine iktidar vaat eden “Bunak” ve de “Pedofil” Biden! Yeni Şafak