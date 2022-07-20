10 günde 3 üst düzey ziyaret

Son on gün içinde Erivan, güvenlik ve istihbarat meseleleriyle ilgilenen 3 üst düzey yetkiliyi kabul etti.

Temmuz ayında İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Shamkhani, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı başkanı William Burns ve Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi direktörü Sergey Naryshkin, Ermenistan’ı ziyaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya istihbarat servislerinin liderlerinin Erivan’a yaptıkları ziyaretten bilinenler, birkaç resim ve kısa bir resmi mesaj.

“Öncelikle, bu ilgiyi Ermenistan yaratmadı.

İsteyerek veya istemeyerek, kendimizi dünyanın tüm süper güçlerinin çıkarları ile bu bölgenin güçlerinin kesiştiği bir yol ayrımında bulduk.

Yani bize bağlı değil.

Lakin bundan korkmamak gerekir, bence bundan kaçınmamalıyız.

Önemli olan “kırmızı çizgilerin” geçilmemesidir.

Evet, ciddi riskler var, fakat doğru çalışıp, doğru politika izleyerek bu zorlukları fırsata çevirebiliriz.

Büyük güçlerin üst düzey temsilcilerinin buraya gelmesi, Ermenistan’ın da bir değeri olduğu anlamına geliyor”,- demektedir siyaset bilimci Armen Vardanyan.

Siyaset bilimci Beniamin Poğosyan’a göre ise, Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın işlevlerine ve hatta daha çok teşkilat müdürünün işlevlerine bakıldığında, Ermenistan ile ilgili herhangi bir sorunun, teşkilat başkanının Ermenistan’ı ziyaret etmesine neden olması olası değil.

Ayrıca, bölgesel konuları ziyaret için de yeterli düzeyde görmeyen Poğosyan, Burns’ün Ukrayna çevresinde gelişen olayları Rus yetkililerle görüşmek üzere Rus tarafıyla kapalı bir görüşme için Ermenistan’da bulunmasının mümkün olduğunu göz ardı etmemektedir.

Burns, Erivan’ı tipik bir dedektif gibi, sessiz ve görünmez üslupla ziyaret ederken, Naryshkin Erivan’da görüldü ve gazeteciler bile ona birkaç soru sorma fırsatı buldu.

Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Sergey Naryshkin, Erivan’a yaptığı ziyaretin Amerikalı mevkidaşının ziyaretiyle ilgisi olduğunu reddetti.

Türkolog Varujan Geğamyan, “Büyük jeopolitik tabloda kolektif Batı’nın çıkarlarıyla örtüşen Türkiye’nin tutarlı çabalarını görüyoruz, çünkü Rusya dışarı itilirse, o zaman Türkiye bu boşluğu doldurur, Batı ülkeleriyle olan tüm sorunlarına rağmen, hala önemli olmaya devam ediyor.

Batı’nın askeri ve siyasi gücü olan NATO’nun ve ABD’nin bölgedeki ana müttefiki olmaya devam ediyor ve gergin ikili ilişkilerine rağmen Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki politikası Batı’nın çıkarlarıyla örtüşüyor.

Bu nedenle, Ermeni-Türk ilişkileri meselesini hızlı bir şekilde “düzenlemek”, Rusya’nın Ermenistan’dan kademeli olarak çekilmesi için zemin yaratır.

Rusya ise bu süreci kontrol altında tutmaya çalışıyor”.

İran’ın konumu, bölgesel kördüğümde öne çıkıyor.

Üst düzey Amerikan ve Rus ajanlarının ziyaretinden önce İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Shamkhani’nin Erivan’a yaptığı ziyaret gerçekleşti.

Ermeni analistler, sınırlı bilgileri göz önünde bulundurarak, Ermenistan’da kimin hangi “kırmızı çizgileri” çizmeye çalıştığını söylemekte zorlanıyor.

Armen Vardanyan, Burns’ün Erivan’da, İran’dan Rusya’ya İHA ihracatına değindiğini de dışlamamaktadır.

Bu durumda Ermenistan sadece ilgi odağı değil, aynı zamanda farklı ülkeler için bir transit yoludur.

Bu durumda “kırmızı çizgileri” korumak gerekir.

“ABD her zaman bu bölgede İran ve Rusya’nın pozisyonunu zayıflatmak istedi, ABD bu iki ülkeyi her şekilde izole etmeye çalışıyor ve bu açıdan bakıldığında evet, Amerikan CIA başkanının ziyareti, bu mantığa, bu çerçevelere uyuyor.”

Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın 66 yaşındaki başkanının, 2005’ten 2008’e kadar Amerika Birleşik Devletleri’nin Rusya büyükelçisi olduğu da dikkat çekicidir.

Ermenistan Kamu Radyosu