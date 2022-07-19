Teslis inancı nedir, nasıl ortaya çıktı? Teslis inancı özellikleri nelerdir?￼

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Teslis inancının özellikle Hristiyanlar tarafından benimsenmekte olan bir inanç türü olduğu bilinmektedir. Teslis inancının aynı zamanda üçleme olarak da bilindiğini söylemek mümkün olmaktadır. Teslis inancının ve bu inanca sahip olan kişilerin belirli ortak özellikleri hakkında merak edilen tüm detayları ayrıntıları ile derledik.

Teslis Inancı, Hristiyanlıkta üç ilahî varlığı ifade etmek için kullanılmakta olan bir ifade olarak bilinmektedir. Teslis kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Teslis inancındaki üçleme ise baba, oğul ve kutsal ruh olarak bilinmektedir.

Teslis İnancı Nedir?

Teslis inancı, Hristiyanlar tarafından sahip olunan bir inanç olarak bilinmektedir. Hristiyanlık dininde teslis kelimesinin bir terim olarak kullanıldığını söylemek de mümkün olmaktadır. İslamiyet inancında ise Allah’ın birliğine inanılmaktadır. Bu durumda İslamiyet, teslis inancını reddetmektedir. Teslis inancına göre Hz. İsa tanrı olarak kabul edilmektedir.

Teslis inancına göre Hz. İsa, Hristiyanların günahlarına kefaret olması için yeryüzüne inerek çarmıha gerilmiştir. Teslis inancına göre baba- tanrı, oğul- Hz. İsa ve kutsal ruh- Cebrail olarak bilinmektedir. Dinimizde ise Hz. İsa, Hristiyanlar için gönderilen bir elçi olarak ifade edilebilir. Müslümanlar ise Hz. İsa’nın da diğer gönderilen peygamberler gibi beşer olduğuna iman etmektedir.

Teslis İnancı Nasıl Ortaya Çıktı?

Teslis inancının ilk olarak üç İncil’in hiçbirinde de bulunmadığı ifade edilebilir. Sonrasında ise dördüncü olarak ortaya çıkan Yunanca İncil’de Yunan filozofu Eflatunun ortaya attığı teslis inancına ilk defa rastlanmıştır. Sonrasında ise teslis inancı, Hristiyan dininin esası olarak kabul edilmiştir. Bir kısmının da üçlemeyi Allah, Meryem, İsa olarak kabul ettiklerini söylemek mümkün olmaktadır.

Teslis inancına göre Hz. İsa’nın Hristiyanlar tarafından çok fazla ibadet ettiği söylenmektedir. Aynı zamanda yine Hristiyanlar tarafından teslis inancına göre Hz. İsa’nın tanrı olduğu söylenmektedir. Ancak Tanrı kendisine ibadet etmez. Bu durum da ise çelişki görülmektedir.

Teslis İnancı Özellikleri Nelerdir?

Teslis inancı, Hristiyanlar tarafından benimsenmiş olan dini bir inanç olma özelliğine sahiptir. Teslis inancı aynı zamanda üçleme olarak da bilinmektedir. Hristiyanlıkta üç ilahi varlık kabul edilmektedir. Bu inanca göre baba, oğul ve kutsal ruh teslis inancının temelini oluşturmaktadır.

Teslis inancının üçlü ilahlık anlayışı olarak ifade edilmesi de mümkün olmaktadır. Teslis fikrinin Hristiyanlık öncesi dönemde de yahudi mistisizminde farklı şekillerde yer aldığı bilinmektedir. İlk üç İncil’de İsa için sürekli olarak insan oğlu ifadesi geçerken dördüncü İncil’de ise teslis inancı görülmeye başlanmıştır.

Üçlü birlik olarak da bilinmekte olan teslis inancının tek bir Tanrı olduğunu kabul etmediğini söylemek de mümkün olmaktadır. Bu durum ise Müslümanların inancına tamamen ters düşmektedir. Teslis inancına göre baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesinin Tanrı olarak kabul edildiğini söylemek de mümkün olmaktadır.

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/teslis-inanci-nedir-nasil-ortaya-cikti-teslis-inanci-ozellikleri-nelerdir-42103545