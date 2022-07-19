Siz ne zamandır gençleri düşünür oldunuz? HDP’li Ermeni Garo Paylan’dan KYK kredi borcu çıkışı…￼

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HDP’nin Ermeni Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısından sonra KYK kredisi borçlularına verdiği “Ana para” müjdesini hedef aldı.

Sözde Ermeni soykırımının kabulü için TBMM’ye önerge veren HDP’li Ermeni Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın KYK kredisi borcu olanlara yönelik “Ana para”ödemesi müjdesini hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Paylan, “Erdoğan, KYK borç faizlerinin silinmesini müjde gibi yutturmaya çalışacak, yutmayın!” dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

KYK borçlarının faizinin silinmesi yetmez! KYK borçları anaparasıyla birlikte tamamıyla sıfırlanmalı ve bundan sonra gençlere borç değil, yalnızca burs verilmelidir.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/siz-ne-zamandir-gencleri-dusunur-oldunuz-hdpli-ermeni-garo-paylandan-kyk-kredi-borcu-cikisi-1675078.html