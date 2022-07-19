Papa Françesko Bir İlke İmza Attı￼￼

Vatikan yönetiminde kadınlara üst düzey görev verilmesine yönelik hamleleriyle dikkati çeken Papa Françesko’dan yeni bir adım geldi. Papa, Vatikan yönetiminde episkoposlardan sorumlu başkanlık yönetimine ilk kez üç kadın yönetici atadı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko, bir ilke imza atarak daha önce tamamı erkek üyelerden oluşan, episkopos adaylarını inceleyen ve atanma işlerine bakan Episkoposlar Başkanlığı yönetimine üç kadın yönetici getirdi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Papa, İtalyan rahibe Raffaella Petrini, Fransız rahibe Yvonne Reungoat ile Arjantinli Maria Lia Zervino’nun Vatikan’da bakanlık düzeyinde olan Episkoposlar Başkanlığı bünyesinde görev yapmasını kararlaştırdı.

Kadın yöneticilerin atandığı Episkoposlar Başkanlığı dünya genelinde Katolik Kilisesi’ne bağlı 5 bini aşkın episkoposun çalışmalarını da denetliyor.

Kadınların Vatikan yönetiminde üst düzey görevler almasına sıcak baktığını daha önce farklı şekillerde açıklayan Papa Françesko, Ocak 2020’de Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliği’nin (Dışişleri Bakanlığı) çok taraflı ilişkilerden sorumlu müsteşarlığına Francesca Di Giovanni’yi atayarak bir ilke imza atmıştı.

Papa, Episkoposlar Başkanlığı üyesi olarak atadığı İtalyan rahibe Petrini’yi de daha önce Kasım 2021’de Vatikan Şehir Devleti Valiliği Genel Sekreteri olarak üst düzey bir göreve getirmişti.

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