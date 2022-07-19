Karabağ’dan Ermenistan askerleri ne zaman çıkıyor? Grigoryan tarihi açıkladı

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Armenpress’e verdiği demeçte Artsakh Cumhuriyeti’nde Ermenistan’dan askere alınan asker olmayacağını, ancak Dağlık Karabağ’daki askerlerin savunma ordusunda görev yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Savaş sırasında, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birçok birimin Dağlık Karabağ Savunma Ordusunun yardımına gittiğini söyleyen Grigoryan, ateşkesten ve Rusya’nın Dağlık Karababağ’da barışı koruma birliğinin konuşlandırılmasından sonra, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birimlerinin Dağlık Karabağ’dan çekilmesinin mantıklı olduğunu ifade etti.

“Ancak, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’da konuşlandırılmasının bir güvenlik garantisi olması gerektiği unutulmamalıdır.” dedi.

Dağlık Karabağ’daki Parukh olaylarının böyle olmadığını gösterdiğini söyleyen gazetecinin yorumunu Grigoryan şöyle yanıtladı:

“Parukh olayları, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın ve yürürlükteki uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Dağlık Karabağ’da Rus barış güçlerinin sorumluluk bölgesini işgal etti. Rusya, işgalci Azerbaycan güçlerinin oradan çekilmesi gerektiğine dair bize güvence verdi ve Rus barış güçlerinin, yasadışı olarak işgal edilen Azerbaycan birliklerinin Dağlık Karabağ’daki Rus barış güçlerinin sorumluluk bölgesinden çekilmesini sağlayacağını umuyoruz. Rus barış güçlerinin varlığı, Rusya’nın Dağlık Karabağ halkı için gerçek bir ontolojik tehlikenin varlığını kabul ettiğini kanıtlamaktadır ve barış güçleri Dağlık Karabağ Ermenilerinin güvenliğinin sağlanmasında kilit öneme sahiptir.” ifadelerini kullandı.

Gazetecinin “Dağlık Karabağ’da, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin askere alınan askerleri sözleşmeli askerlerle mi değiştiriliyor, yoksa Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin birlikleri Dağlık Karabağ’dan mı çıkıyor?” sorusuna cevaben Grigoryan, savaş nedeniyle Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birçok birliğin, Artsakh Savunma Kuvvetlerine yardım etmek için Dağlık Karabağ’a girdiğini belirtti.

“Ateşkesten sonra onlar Ermenistan Cumhuriyeti’ne dönüyorlar. Bu süreç yakında tamamlanmak üzere ve Eylül’de sona erecek. Savunma Ordusuna gelince Dağlık Karabağ’daydı ve orada kalmaya devam ediyor. Dağlık Karabağ Savunma Ordusu’na Ermenistan’dan giden asker yok. Gerektiğinde Dağlık Karabağ, sözleşmeli askerlerin yerinde görevlendirilmesini organize eder.” sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu