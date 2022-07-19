İskenderun’da Hristiyan Gençliği Buluşması￼

İlki “Kalk, seni çağırıyor!” temasıyla Mart ayında Hatay/İskenderun’da gerçekleştirilen Hristiyan Gençliği Buluşmalarının ikincisi de geçtiğimiz günlerde yine İskenderun’da gerçekleştirildi. İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi’nde gerçekleştirilen buluşma, 5 günlük kampla son buldu.

Aziz Petrus ve Aziz Pavlus Bayramı vesilesiyle İskenderun’da gerçekleştirilen buluşmanın ana teması, Hristiyanlığın önemli mihenk taşlarından Aziz Petrus oldu. Yapılan aktivitelerde İsa Mesih’in Aziz Petrus’a ve diğer havarilere yönelttiği “Ardımdan Gel!” çağrısı gençlere rehberlik etti.

Gençlik buluşmasına, Hatay’dan İskenderun ve Antakya’nın yanı sıra Mersin, Adana, Trabzon, Samsun, Kırşehir, Yozgat ve Ankara’dan katılım olurken, gençlerin arasında ayrıca Türkiye’de yükseköğrenim gören Afrikalı öğrenciler ile İran, Irak, Suriye gibi ülkelerden buralarda yaşayan sığınmacı Hristiyan gençler de yer aldı.

”Gençlerimiz Kilisemizin Geleceği”

Gençlik buluşmalarına büyük önem verdiklerini aktaran Anadolu Havarisel Vekilliği Şansölyesi ve Gençlik Sorumlusu Peder Antuan Ilgıt; “Anadolu Havarisel Vekilliği olarak Türkiye sathında oldukça büyük bir alan sorumluluğumuz altında. Bütün bu coğrafi alan içerisinde, birbirlerinden uzak şehirlerde yaşayan cemaatimiz gençleri ile ilgilenmek önem verdiğimiz bir konu. Nitekim ben gençlerimizi Kilisemizin geleceği ve teminatı olarak görüyorum. Onları odak noktasına almayan hiçbir faaliyetin ya da geleceğe dair projenin, verimli sonuçlar taşımayacağına inanıyorum. Bu itibarla Episkoposumuz Paolo Bizzeti’nin de arzusu üzerine, Anadolu Havarisel Vekilliği gençlerinin sorumlusu olarak her sene 2 ya da 3 büyük ölçekli Gençlik Buluşması gerçekleştirmeyi arzu ediyorum.

Bu yıl bu buluşmaların ilkini Mart ayında İskenderun’da gerçekleştirmiştik. İncil’de bahsi geçen Bartimeos’tan hareketle “Kalk, seni çağırıyor!” temasıyla düzenlediğimiz bu ilk buluşmaya katılım ve ilgi oldukça büyük olmuş, buluşma sırasında Tarsus Aziz Pavlus Kilisesinde kutladığımız Kutsal Ayinle de bu buluşmayı taçlandırmıştık.

Bu sefer ise Aziz Petrus ve Aziz Pavlus Bayramı vesilesiyle yine İskenderun’da bir buluşma gerçekleştirdik. Bu buluşmanın ana teması ise elbette Aziz Petrus oldu. Yaptığımız aktivitelerde İsa Mesih’in Petrus’a ve diğer havarilere yönelttiği “Ardımdan gel!” çağrısı bize rehberlik etti” dedi.

”Ayrım Gözetmeksizin Güzel Anlar Yaşadık”

Kamp sürecinde 29 Haziran’da Antakya’ya giderek Sen Piyer Kilisesi’nde Ekümenik Kutlama ve Dua’ya iştirak ettiklerini de ifade eden Ilgıt; “Burada gençlerimiz kutlamayı, ilahileriyle bir coşkuya dönüştürdüler. Ardından da Vatikan Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Monsenyör Marek Solczynski ve Anadolu Havarisel Vekili Episkoposumuz Ekselansları Monsenyör Paolo Bizzeti’nin yönetiminde Antakya Katolik Kilisesinde Kutsal Ayin kutladık.

Gençlik buluşmamıza Mersin, Adana, Antakya, İskenderun, Trabzon, Samsun, Kırşehir, Yozgat ve Ankara’dan katılım oldu. Bu gençlerin arasında ayrıca Türkiye’de yükseköğrenim gören Afrikalı öğrenciler ile İran, Irak, Suriye gibi ülkelerden buralarda yaşayan sığınmacı Hristiyan gençler de vardı.

Onlarla birlikte, aramızda hiçbir ayrım gözetmeksizin kardeşlik, dostluk, sevgi ve imanla güzel anlar yaşadık. Gençler barış, dostluk, huzur ve kardeşlik istiyorlar; birbirlerine ihtiyaçları var, bir olmak, bütün olmak, diri olmak istiyorlar. Farklılıklarını ise bizler gibi onlar da birer armağan ve zenginlik olarak görüyorlar.

Bu buluşma aynı zamanda biz din adamları için de güzel bir fırsat. Ülkemizde mütevazı bir yürekle cemaatimize hizmet eden rahip, rahibe ve diğer adanmışlar, gençlere birlikte eşlik ederek bir araya geliyor, zorluklarımızı ve sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Bu anlamda toplantımıza katılan ve bana yardım eden Mersin cemaatimiz gençleri sorumlusu peder Mariusz Dunaj’a, Trabzon Cemaatimizden peder Carmine Donnici, rahibeler Maria Divina Jesus ve Maria Leonie ile İskenderun cemaatimizden fokolarina Agi Dlabig’e teşekkürlerimi ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

Gençlik Buluşmasının finali de harika oldu. Katılımcı gençler ‘Ardımdan Gelin’ teması hakkında gruplar halinde yaptıkları skeçlerle eğlenceli dakikalar geçirdiler. İlahiler ve dans gösterileri de bu kutsal buluşmaya apayrı renk kattı. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/iskenderunda-hristiyan-gencligi-bulusmasi/