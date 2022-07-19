Hangi ünlü Rus bloggerin düğünü Ermenistan’da yapılacak?

Ünlü Rus blogger, “Belong” dijital ajansının kurucusu ve DJ Ksenia Doukalis, Ksenia Sobchak ile yaptığı röportajda yaklaşan düğünün bazı ayrıntılarını açıkladı.

Doukalis, “Eve gelince, sevglim kapıyı açtı ve kedi bizi karşılamaya geldi. Hemen ona sarıldım, okşamaya başladım, boynuna bir yüzük takıldığı ortaya çıktı. Bana evlenme teklif etti, ailesini aradık ve facetime üzerinden birlikte konyak içtik. Düğün 19 Ağustos’ta sevgilimin en sevdiği ülkede Ermenistan’da yapılacak.” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/19/Rus-blogger-Ermenistan/234347