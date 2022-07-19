Ermenistan’ın başkentinde Ermeni-Rus dostluğunun bir anıtı dikilecek

Ermenistan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümüne adanan etkinlikler kapsamında, başkent Yerevan’ın Rusya Meydanı’na (Yerevan Belediyesi’nin yakınlarında) Ermeni-Rus dostluğu anıtının dikilmesi öngörülüyor.

Bu heykelin yapılması için planlanan yarışmaya Ermenistan ve Rusya’dan mesleki eğitim almış heykeltıraşlar katılabilir.

Son başvuru tarihi 10 Eylül 2022’dir.

Oylama gizli oyla yapılacak.

Heykel malzemesi tercihi serbesttir.

Heykel sili de serbettir.

Heykelin maksimum yüksekliği, kaide dahil 6 metreyi geçmemelidir.

Eser, Ermeni-Rus tarihi ilişkilerini, iki devletin dostane ilişkilerini sembolik bir şekilde yansıtmalıdır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/19/Yerevan-Ermeni-Rus/234329