Yunan-Rum lobisi bu kez Senato için harekete geçti

Yunan-Rum lobisi, benzer bir tasarı maddesinin Amerikan Kongresi’nin üst kanadı Senato’da da kabul edilmesi için şimdiden ABD’li senatörlere yaklaşmaya başladı. İtalyan asıllı Frank Panolle ile birlikte, söz konusu tasarı maddesinin, ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasında önayak olan Yunan asıllı Demokrat milletvekili Chris Pappas, Yunan Real News gazetesindeki demecinde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı düşmanlığını da dile getirdi.

ASILSIZ İDDİALAR

ABD Başkanı Joe Biden’in Türkiye’ye F-16 satışını desteklemesinden derin endişe duyduğunu söyleyen Pappas, “Benzer bir tasarının, Senato’dan da geçmesi için elimden geleni yapacağım” dedi. “Türkiye’ye modern savaş uçaklarının satılması, Erdoğan’ın iyi bir müttefike dönüşmesini sağlamayacaktır. Aksine, bu silahlar (F-16) bölgede daha çok ölüme ve felakete yol açacaktır” iddiasında bulunan Pappas demecinde, “Türkiye’ye F-16 satışının engellenmesi, Ege’de bir çatışma olasılığını bertaraf etmek için önemli bir adımdır” diye konuştu. ABD Temsilciler Meclisi’nde Amerikan yapımı F-16’ların Türkiye’ye satışı ve modernizasyonu ile ilgili kabul edilen madde, Türkiye’ye F-16 satışı için bu uçakların “Yunanistan hava sahasında tekrarlanan izinsiz uçuşlarda kullanılmayacağına dair somut adımlar atılmasını” şart koşuyor.

Hürriyet Gazetesi