‘Washington’da Türk-Yunan lobi savaşları’

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Türkiye‘nin Fransa‘dan Rafale jeti istediğini yazan Yunan medyası, Meriç nehri kenarına ise ABD zırhlılarının konuşlanacağını bildiriyor. F-16‘lar için ise kozlar Washington’da paylaşıldı, Kathimerini Yunan lobisinin Türkiye’yi durdurmak için Yahudi lobisiyle ittifak kurduğunu aktarıyor.

Türkiye‘nin bir numaralı gündem olduğu Yunanistan‘da, medya bugün F-16‘lardan Rafale jetlerine, Washington ziyaretinden kokoreçe birçok haberi sayfalarına taşıdı.

Kathimerini gazetesi, ‘Türkler kokoreçte de hak iddia ediyor: Kokoreçi Yunanların eline bırakmayacağız’ başlığıyla yayımladığı haberde, siyasi gerilimin mutfağa da yansıdığını bildiriyor. Gazete, Türk medyasında yayımlanan bir habere atıfta bulunup baklava, cacık ve imam bayıldıdan sonra kokoreç’in paylaşılamadığını aktardı.

TA NEA: TÜRKİYE FRANSA’DAN RAFALE İSTEDİ

Ta Nea gazetesi ise, Türkiye’nin Fransa’dan Rafale savaş uçakları satın almak istediğini yazdı. Habere göre, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa lideri Emmanuel Macron arasındaki görüşmenin en kritik başlığı SAMP/T hava savunma sistemiydi.

Fransa, İtalya ve Türkiye’nin ortak projesi SAMP/T Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla yeniden canlandı. Üç NATO üyesi, Fransız-İtalyan konsorsiyumu EuroSam’ın Türkiye ile birlikte hava savunma sistemini üretmeyi planlıyor. SAMP/T, NATO sistemleriyle uyumlu bir füzesavar.

Ta Nea, Ankara’nın Paris’ten bir başka isteğinin daha olduğunu ileri sürdü. Haberde, Türkiye’nin Yunanistan’ın da satın aldığı Rafale savaş uçaklarını Fransa’dan talep ettiği savunuldu.

TÜRKİYE SINIRINA ABD ZIRHLILARI

Ta Nea ayrıca, aynı haberde ABD ordusu tarafından Yunanistan’a bağışlanan M1117 zırhlı araçların Selanik limanında Yunan ordusuna teslim edildiğini yazdı. Türkiye sınırındaki Meriç Nehri kıyısında görev alacak zırhlı araçların sayısı, 51 adetlik son teslimatla birlikte 174’e ulaştı.





WASHINGTON’I ZİYARET EDİYOR

Atina yönetimine verdiği destekle öne çıkan Eleftheros Typos gazetesi ise, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un bugün ABD’nin başkenti Washington’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Panagiotopoulos’un ABD ile halihazırda hayli yüksek olan askeri işbirliğini daha da artırmayı planladığını belirten Eleftheros Typos, Yunan bakanın ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile Pentagon’da buluşacağını kaydetti. Habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’un Washington ziyaretindeki öncelikleri arasında kurulacak yeni üsler ve F-35 savaş uçaklarının satın alınması da var.

YUNAN LOBİSİNİN İTTİFAKLARI

Kathimerini gazetesi, ‘Washington’da Türk-Yunan lobi savaşları’ manşetiyle sunduğu haberde ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen F-16 önergesinin perde arkasını araladı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi’nde, ABD lideri Joe Biden Türkiye’ye F-16 satışının arkasında durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Biden’ın görüşmesinde F-16’lara yeşil ışık yakılması, zirveyi yakından takip Atina’da soğuk duş etkisi yarattı.

Zirvenin hemen ardından harekete geçen Washington’daki Yunan lobisi, Temsilciler Meclisi’nden Başkan Biden’ın Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satma planını zorlaştıracak yasa değişikliği önergesini geçirdi. Demokrat Partili Frank Pallone ve Chris Pappas’ın sunduğu, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’ndaki (NDAA) değişiklik önergesi 179’a karşı 244’e oyla kabul edildi.

Joe Biden’ın veto yetkisi bulunan önergede, Türkiye’ye F-16 satışı için ‘F-16’ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması’ gibi skandal şartlar yer aldı.

ABD’nin önümüzdeki yıl savunma bütçesinin 800 milyar doların üstüne çıkmasını öngören NDAA’nın mevcut şekliyle yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi’nden sonra Senato’da da onaylanması gerekiyor.

Önergeyi Temsilciler Meclisi’ne taşıyan Chris Pappas, Temmuz ayı başında Beyaz Saray’a gönderilen mektupta imzası olan siyasetçilerden biri. Söz konusu mektupta, Türkiye’ye F-16 satışının durdurulması istenmiş ve Ankara’nın Atina’nın gözünü korkutmaya çalıştığı savunulmuştu.

Kathimerini gazetesi, Washington’daki Yunan lobisinin Temsilciler Meclisi’nden geçirdiği değişikliğin bir dizi başarının ardından gerçekleştiğini yazdı. Habere göre, ABD lideri Biden önergeyi veto edebilir ve tıpkı bir önceki başkan Donald Trump’ın Suudi Arabistan’a silah satışına onay verebilir ancak yine de Yunan lobisinin başarısı var.

Yunan lobisinin Türkiye’yi engellemek için Yahudi lobisiyle işbirliğine gittiğini kaydeden Kathimerini, Yunan asıllı siyasetçi Gus Bilirakis’in Ted Deutch’la 10 yıl önce birlikte kurduğu Helen İsrail Kongre İttifakı’nı (CHIA) işaret etti. Bilirakis’in yakın zamanda CHIA’nın başına geçeceğini aktaran gazete, Washington’daki ittifakın Türkiye ile sorun yaşayan Hristiyan Evanjelistler, Hintler ve Kürtlerle genişlediğini iddia etti.

TÜRKİYE’Yİ ANBEAN İZLİYORLAR

Fırtınalı 2020 yazından sonra inişli çıkışlı bir grafik izleyen Türk-Yunan ilişkileri, 2022’ye girildiğinde bahar havasındaydı. Yunan bağımsızlık savaşının iki yüzüncü yılı için ABD’nin başkenti Washington’da 17 Mayıs tarihinde ağırlanan Yunan Başbakan Miçotakis, Beyaz Saray’da ABD lideri Joe Biden’la görüştü. Yunan bayrağının renkleri mavi-beyaz kravat takan ABD lideri, Miçotakis’i ‘Ben Joe Bidenopulos’ cümlesiyle karşıladı.

Miçotakis ABD Kongresi’ndeki konuşmasında Türkiye’yi hedef aldı, Washington’da Türkiye’nin programından çıkarıldığı F-35 jetlerinin Yunanistan’a satışı da konuşuldu.

Miçotakis, ABD Kongresi’nde Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini vurgulayıp Türkiye’ye suçlamalarda bulundu. Kıbrıs açıklamaları Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanan Yunan lider, Türkiye’nin adını anmadan hava sahası ihlallerine de değindi.

Washington turunun ardından bayram eden Atina’daki havanın dağılmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Mayıs Pazartesi günü kurduğu “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” cümlesi yetti.

Mayıs ayı ortasından bu yana Ankara-Atina hattında gerginlik hakim. Yunan medyası, Türkiye’den yapılan her açıklamayı anında sayfalarına veya ekranlarına taşıyor.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/washingtonda-turk-yunan-lobi-savaslari-6791658