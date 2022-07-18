Tüm Ermeniler Katolikosu Alman heyetiyle görüşme sırasında Ermeni esirlerinin iadesini ele aldı

Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin, Almanya’nın Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Başkanı Gunnar Shellenberger ve başkanlığındaki heyeti, Ermenistan’ın Almanya Büyükelçisi Victor Yengibaryan ile birlikte Kutsal Ejmiadzin Ana Makamı’nda kabul etti.

Landtag Başkanı Gunnar Shellenberger ve başkanlığındaki heyetin üyelerini karşılayan Tüm Ermeniler Katolikosu Kilise’nin Ermeni halkının hayatındaki önemli rolünden bahsederek, Ermeni Kilisesi’nin Ermeni halkının tarihindeki misyonunun silinmez bir şekilde Ermenilerle iç içe olduğunu sözlerine ekledi.

Artsakh’ta 44 gün süren savaşın sonuçlarına, esirlerin iade edilmesine ve Azerbaycan’ın kontrolü altındaki topraklarda Ermeni manevi ve kültürel mirasına yapılan saldırılara değinen II. Garegin Katolikosu, uluslararası toplumun desteğiyle bölgede adalet ve barışın yeniden sağlanması ümidini dile getirdi.

Bu bağlamda Katolikos, Ermenilerin Hıristiyan inancı sayesinde yüzyıllar boyunca karşılaştıkları imtihanlara dayanarak ulusal kimliklerini koruduklarını kaydetti. Ermeni Soykırımı’nın tanınması ve Federal Meclis tarafından kabul edilen kınama kararının yanı sıra 44 günlük Artsakh savaşı sırasında gösterilen destek için Alman makamlarına minnettarlığını dile getirdi.

Almanya’daki Ermeni cemaatinin faaliyetlerine değinen Katolikos, Ermeni cemaatinin ve Ermeni Kilisesi’nin her zaman Alman makamlarının dostane muamelesinden yararlandığını memnuniyetle kaydetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/18/Tüm-Ermeniler-Katolikosu-Alman/234271