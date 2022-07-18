ŞAM – Ermenistan’ın 10-18 Temmuz tarihleri arasında 63 ülkenin katılımıyla düzenlediği 33. döneminde, 2022 Dünya Biyoloji Olimpiyatı’nda Suriye Bilim Olimpiyatı öğrencileri gümüş madalya ve takdir belgesi kazandı.
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Suriye, Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA
ŞAM – Ermenistan’ın 10-18 Temmuz tarihleri arasında 63 ülkenin katılımıyla düzenlediği 33. döneminde, 2022 Dünya Biyoloji Olimpiyatı’nda Suriye Bilim Olimpiyatı öğrencileri gümüş madalya ve takdir belgesi kazandı.
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