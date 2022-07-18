Paşinyan-Mişustin görüşmesi

Nikol Paşinyan ve Mihail Mişustin, Ermenistan ve Rusya arasındaki işbirliğine ilişkin konuları görüştü

Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Federasyonu hükümet başkanı Mihail Mişustin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Taraflar, Ermenistan ve Rusya arasındaki işbirliği ile ilgili konuların yanı sıra KGAÖ gündemiyle ilgili konuları görüştüler.

Nikol Paşinyan, Ermeni-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerindeki bazı sorunlara derhal çözüm bulduğundan dolayı, Mikhail Mişustin’e teşekkür etti.

KGAÖ hükümetler arası konseyinin Ağustos ayında Kırgızistan’da yapılacak oturumunun gündemine ilişkin konular da ele alındı.

Ermenistan Kamu Radyosu