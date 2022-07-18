İran Kimya Olimpiyat Takımı ülkemizi gururlandırdı

Muhammed Hüseyin Berekati ile İliya Kehvend’in birer altın madalya kazandığı yarışmalarda Emir Hüseyin Rezevi ile Emir Muhammed Muhammedhüseyni birer gümüş madalya sahibi oldu.

Olimpiyat Yarışması sanal olarak düzenlendi.

İran Biyoloji Olimpiyat Takımı ise 33. Uluslararası Biyoloji Olimpiyat Oyunları’nda 4 altın madalya ile şampiyon oldu.

Mehdi Afşari, Emirrıza Zeynali, Muhammed Emin Kiyani ve Muhammed Mehdi Rahimpur’dan oluşan İran Biyoloji Olimpiyat Takımı 4 altın madalya kazanarak en iyi takım seçildi.

65 ülkenin katılımıyla Ermenistan’ın ev sahipliğinde 2022 Uluslararası Biyoloji Olimpiyat Oyunları’nda İran, Rusya ile beraber ilk sırada yer aldı.

İran Biyoloji Takımı bugün Tahran İmam Humeyni Havalimanı üzerinde ülkeye gelerek yetkililer tarafından karşılandı.

İran Fizik Olimpiyat Takımı’nın İsviçre’deki başarısı

Öte yandan İran Fizik Olimpiyat Takımı, İsviçre’de düzenlenen 2022 Uluslararası Fizik Olimpiyat Yarışmaları’nı 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile bitirdi.

Danyal Hüseyintebar ile Muhammed Sadra Hüseyni birer gümüş madalya kazanırken, Taha Alimuhammedi Radmeh Fethi ve Behrad Cehani birer bronz madalyayı boynuna taktı.

11 Temmuz günü başlayıp 14 Temmuz günü biten Uluslararası Fizik Olimpiyat Oyunları pratik ve teorik kategorilerinde sanal şekilde düzenlendi.

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