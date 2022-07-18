Fransa’da halkın yüzde 38’i İslam’ı ‘kimlik’ tehdidi olarak görüyor

Fransa’da etnik ve dini gruplara karşı halk inanışlarına dair yayınlanan rapora göre, yüzde 45 Romanlara ‘hırsız’ diyor; yüzde 38 ise İslam’ın Fransız kimliği için tehdit olduğu görüşünde.

Fransa Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu’nun (CNCDH) raporuna göre Fransızların yüzde 45’i, “Romanların hırsızlık ve kaçakçılık yaparak yaşamlarını sürdürdüğü” inancında. Yüzde 37, Musevilerin parayla özel bir ilişkisi bulunduğu” görüşünde. Yüzde 38 ise İslam’ı Fransız kimliği için bir tehdit olarak görüyor.

2008 yılında bu yana Fransa’da araştırmalar yapan CNCDH’ın Başkanı Jean-Marie Burgubur, raporun yayınlanması dolayısıyla yaptığı açıklamada ülkede azınlıklara yönelik toleransın son yıllarda kısmen arttığı, ancak Romanlara yönelik önyargının devam ettiği değerlendirmesini yaptı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Jean-Marie Burgubur, “ırkçı ve yabancı düşmanı imalarla, damgalayıcı söylem, kamusal ve medya alanından kaybolmadı” diyerek endişelerini dile getirdi.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele için bir dizi tavsiyede bulunulan raporda, ırkçılıkla mücadele konusunda öğretmenlerin, polis ve jandarmanın sürekli eğitimden geçirilmesi, yargıçların konunun hassasiyetini daha iyi kavraması için gerekli çalışmaların yapılması, dijital alan daha iyi kullanılarak vatandaşların da bilgilendirilmesi için ulusal eylem planı hazırlanması tavsiye edildi.

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