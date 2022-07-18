Ermeni sporcular, U16 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda en değerli oyuncu (MVP) olarak seçildi

Ermenistan milli takımının sporcusu Seda Gabrielyan, U16 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda C grubunun en değerli oyuncusu (MVP) olarak tanındı.

Ermenistan Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre grubun en iyi 5 oyuncu listesinde Ermenistan takımından Lia Krumyan de yer aldı.

U16 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda aynı şekilde en değerli oyuncusu (MVP) olarak Ermenistan takımından Grigori Moğoyan seçildi.

Ermenistan takımları grupta ikinci oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/18/Ermeni-Avrupa-Basketbol-Şampiyonası/234279