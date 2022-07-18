17. İstanbul Bienali şehrin farklı mekânlarına yayılıyor

Tarihi semtlerdeki müzelerin yanında 15. yüzyıldan kalma bir hamam, 20 yıldır kullanılmayan bir Rum okulu, bir hat ve cilt atölyesi ile göçmen sanatçıların kurduğu bir sanat alanı bienal mekanı olacak.

17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. İstanbul Bienali bu yıl sahaf, hastane, huzurevi, metro durağı ve radyo istasyonu gibi mekanlarda sanatseverle buluşacak.

Geçtiğimiz yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenen İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar, Devid Teh üstlenecek.

Bu sene dünyanın içinde bulunduğu küresel salgın nedeniyle farklılaşma yoluna giden bienal, tema ya da başlık seçmek yerine dönüşüm ve yeniden yaratım sürecine odaklanıyor. Bienal küratörleri farklı ifade biçimlerinin deneneceği 17. İstanbul Bienali için şöyle söylüyor:

“Bildiğimiz haliyle yaşamın askıya alınması, bize bir şeyleri farklı yapmak için az bulunur bir imkân tanıyor. Bu belirsiz aralıkta her şeyden çok birbirimizle ve dünyayla etkileşim kurmanın, ister eski ister yeni olsun, alışılmadık yollarını deneme cesaretine ihtiyacımız var.”

Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih’te yer alacak sergiler bu yıl Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Performistanbul’un Canlı Sanat Araştırma Alanı (PCSAA) ve Merkez Rum Kız Lisesi’nde bulunuyor.

Kadıköy’deki Müze Gazhane, Suriyeli sanatçıların kurduğu artheristanbul, Emin Barın’ın atölye olarak kullandığı Barın Han ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı da sergiye ev sahipliği yapacak mekanlar arasında.

Geçtiğimiz sene Açık Radyo üzerinden ziyaretçilerin ağırlandığı serginin bir bölümü bu sene de internet üzerinden erişime açık olacak. Radyo Bienal’in İngilizce yayınları podcast olarak yayınlanacak. (MD/SD)

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