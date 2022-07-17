Kemal Bey’in rakibiniz olduğunu düşünsenize!

Kim demiş Kemal Bey’in planı, projesi, dış politika vizyonu, söyleyecek sözü yok diye? Duymadınız mı? Geçtiğimiz gün “Masaya yeniden oturulsun, F-35 ve S-400’de anlaşmadan kimse kalkmasın” dedi. Hatta “yolunu” bile gösterdi: “Şimdi Erdoğan, sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Çık ve de ki ‘Ben imza attım ama muhalefet bunun onaylanmasını parlamentoda engelleyecek, kendi grubumda da bu konuda kontrolüm tam değil’ de… Yeter ki Türkiye masaya yeniden otursun. Tek bir şartımız var. Bu sefer sadece çevirmen hanım kızımızı yanına alarak iş görmeye çalışma sakın, bırak bu işin ehli diplomatlar işlerini yapsınlar. F-35 ve S-400 konularında anlaşmadan da o masadan kimse kalkmasın.” Kemal Bey mevzuyu ‘hanım kızımız’larla falan sulandırmaktan ve yönetmeye talip olduğu devletini küçük düşürmeye çalışmaktan ayrıntı vermeye vakit bulamamış…. Mesela S-400’lerden taviz verilmesin mi diyor yoksa tavrı yine ABD’ninkiyle mi örtüşüyor, anlayamıyoruz… Bir de çevirmenlerin yerine önerdiği, işin ehli dediği diplomatlardan kastı kim? Ermenistan Savaşı sırasında “Maalesef gelen haberlerde, Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor” diyen CHP müstakbel dışişleri bakanı Ünal Çeviköz olmasın sakın! Bir an için kendinizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine koyar mısınız? NATO’da Türkiye’nin ayağına gelmiş bir pası harika bir gole çeviriyorsunuz… İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine karşılık, PYD’yi ve FETÖ’yü terör örgütü olarak ilk kez NATO’nun referans belgelerine kaydettiriyorsunuz… Üstelik üyeliklere onay imzası vermeden, “ucu açık” diyerek, “Performansınıza göre parlamentomuz karar verecek” şerhini düşerek. Ekonomist “Erdoğan eve zaferle dönüyor” kapağıyla çıkıyor. PKK’lılar, FETÖ’cüler çıldırmış, Avrupa başkentlerinde mutabakat metnini protesto gösterileri düzenliyor… Türkiye terörle mücadelesinde uluslararası arenada kilit bir pozisyon elde ediyor… Ve siz deplasmandan ülkenize dönüp geldiğinizde Türkiye’nin yönetimine talip ana muhalefet liderinden bunları duyuyorsunuz? Kendisi nasıl hissedersiniz? Duymazdan gelseniz olmaz, cevap verseniz kendinize yakıştıramazsınız. Cumhurbaşkanı’nın, Kılıçdaroğlu gibi bir rakibe sahip olduğu için işinin kolay olduğunu söyleyenlere katılmıyorum… Bence o da, liderlerine “Asla aday olma, kazanamazsın” diyen CHP’liler gibi, Kemal Bey’den fazlasıyla sıkılmış durumda. Kolay iş mi Allah aşkına? Sabah Gazetesi