Documenta: Almanya’nın en ünlü sergisinin genel direktörü, sergilenen Yahudi karşıtı eserlere gelen tepkinin ardından istifa etti

Almanya’da düzenlenen dünyanın en büyük sanat sergilerinden Documenta’nın Genel Direktörü Sabine Schormann, geçen ay başlayan sergide ‘Yahudi düşmanı’ eserlerin yer almasına gösterilen tepkinin ardından istifa etti.

Documenta, Almanya’nın sakin Kassel kasabasını her 5 yılda bir sanat dünyasının merkezine dönüştürüyor. 1955’ten bu yana yapılan festivalin kürasyonunu ilk kez kolektif bir grup yaptı: Endonezyalı Ruangrupa.

Ancak sergide yer alan bazı eserler tartışma yarattı. Documenta’nın denetim kurulu, sergide “açıkça” Yahudi düşmanlığı yapan eserler yer aldığını belirtti ve Schormann’ın kontratının feshedilmesi için karşılıklı anlaşmaya varıldığını aktardı.

Haziran’da serginin açılmasının ardından Endonezyalı sanat grubu Taring Padi tarafından yapılan ve Mossad yazılı bir kask takan domuzu resmeden eser gündem olmuştu.

Bir başka eserde de peyotlu bir adamın kırmızı gözleri ve uzun sivri dişleri olduğu; ayrıca Nazi’lerin kullandığı ‘SS’ logolu bir şapka taktığı görülüyordu.

İsrail’in Berlin Büyükelçiliği’nin yayımladığı sert açıklamanın ardından eserlerin üzerine örtü örtülmüştü; ancak tartışmalar devam etti.

Almanya’nın Kültür Bakanı Claudia Roth da Schormann’ın görevi bırakmasını destekledi ve sergide nasıl Yahudi karşıtı eserlere destek verildiğinin soruşturulmasını istedi.

Documenta, geçici bir direktör görevlendirileceğini bildirdi.

T24