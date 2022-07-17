CIA Direktörü Burns Ermenistan’ı ziyaret etti

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü (CIA) William Burns, Cuma günü Erivan’a yaptığı ziyarette Başbakan Nikol Paşinyan ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Ermenistan resmi makamları yaptıkları kısa bir açıklamada, Paşinyan ve Burns’ün “uluslararası ve bölgesel güvenlik”, “Güney Kafkasya’da yaşanan süreçler” ve “terörle mücadele” konularını görüştüklerini belirtti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (NSS) Başkanı Armen Abazian’ın da katıldığı toplantıya dair başka bir ayrıntı verilmedi.

Burns, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigorian ile ayrı bir görüşme yaptı.

Konseyin basın ofisi, Grigorian’ın Burns’e Ermeni hükümetinin barış çabaları ve bölgenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunları hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

Burns, 2011 yılında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı sıfatıyla Ermenistan’ı ve Azerbaycan’ı ziyaret etmişti.

Azadutyun sitesine konuşan siyasi analist Tigran Grigorian, ABD ve Rus güvenlik yetkililerinin son günlerde Ukrayna’daki savaşa odaklanan gizli görüşmeler için Ermenistan’a geldiğini iddia etti.

Grigorian, “Eldeki sınırlı bilgilere dayanarak, Rusya ile bazı gizli müzakerelerin yeri olarak Yerevan veya Ermenistan’ın seçildiği varsayılabilir” dedi ve ekledi: “Bilgilerime göre geçtiğimiz günlerde Rus ve Amerikalı uzmanlar bu amaçla Yerevan’a geldiler. Yani Burns’ün ziyareti bu bağlamda ele alınabilir.”

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ermenistan’ın Dış İstihbarat Servisi kurmaya hazırlandığı bilgisi Ermenistan medyasına yansımıştı.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, 12 Temmuz’daki meclis oturumu sırasında Ermenistan’ın bir dış istihbarat teşkilatı kurmayı planladığını söyledi.

Grigorian şöyle konuştu: “Ermenistan hükümeti, Parlamentodaki siyasi ekibimizle birlikte geniş çaplı reformlar uyguluyor. Bunlardan biri Polis reformu, diğeri Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler reformları. Bu reformlar kapsamında ayrı bir dış istihbarat teşkilatı oluşturmayı planlıyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)

Agos