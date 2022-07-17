Ayvalık ve Cunda’nın ruhuna uygun oteller

Saffet Emre Tonguç

Zeytin ağaçlarıyla bezeli bereketli toprakları, Kaz Dağları’ndan esen tertemiz havası, muhteşem manzaraları, çalışkan insanları, adaları ve pırıl pırıl denizi Ayvalık denince aklıma ilk gelenler. Siz de Ayvalık’ın her anını doyasıya yaşamak isterseniz hazırladığım otel önerilerime bir göz atın. Ama benden uyarması, bir kere tadına vardınız mı siz de Ayvalık tutkunları kervanına katıldınız demektir…

Nostaljik bir adres

D Resort Ayvalık Murat Reis

Bir dönemin unutulmaz Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan D Resort Ayvalık Murat Reis, baştan aşağı yenilenerek misafirleriyle yıllar sonra yeniden buluştu. SPA merkezi, spor salonu, eşsiz lezzetteki yemekleri ve güler yüzlü profesyonel ekibiyle misafirlerine unutulmayacak bir tatil vaat eden otel; Kuzey Ege’nin en özel yerlerinden biri olan Şeytan Sofrası’na, Sarımsaklı’ya ve Cunda Adası’na yakın konumlu Paşa Koyu’nda hizmet veriyor. Toplam 90 konaklama birimi bulunan tesiste; pastel tonların hâkim olduğu rahatlatıcı, şık ve konforlu bir dekorasyona sahip comfort, superior ve deluxe odalar; bahçe manzaralı ve hayvan dostu bungalovlarla kalabalık aileler ve geniş yaşam alanını tercih eden misafirleri için süit konaklama seçenekleri var. Muhteşem deniz ve adalar manzarası eşliğinde Olives Restaurant zeytinyağlı yöresel lezzetleri, Ege ve Yunan mezelerinin yanı sıra et ve balık yemeklerini set menü konseptiyle sunuyor. D-SPA ve tamamlayıcı olarak kurgulanan deniz ve adalar manzaralı fitness merkezi Kaz Dağları’nın şifasıyla birleşiyor; yenilenmek isteyenler için… (0266 312 01 01)

Küllerinden doğan binada ferah konaklama

Cunda Despot Evi

Antik Yunan tapınaklarını andıran bir mimari, görkemli bir dekorasyonla birleşirse, üzerine de tarihten süzülen sayısız anı eklenirse nasıl bir mekân çıkar ortaya? Bu sorunun cevap bulmuş hali, Cunda Despot Evi. Despot, Ortodoks mezhebinde din görevlilerine verilen isim. 1862’de binayı ev olarak binbir emekle inşa eden Grigorios Gudohiras bir din adamı olduğu için buraya Despot Evi adını vermişler. Gudohiras, doğduğu topraklara anıtsal bir imza atmak istercesine, farklı, özenli, yıllara meydan okuyan bir ev inşa etmiş. Öyle bir ev ki uzun yıllar kaderine terk edilmiş halde beklemesine rağmen küllerinden doğup sapasağlam ayağa kalkabilmiş. Cunda’ya ne zaman gitsem, mimarisine ve konumuna hayran kalır “Keşke” diye geçirirdim içimden… Çok içten dilemişim ki keşke diye başlayan cümlelerimin “İyi ki” ile değiştiğini görebildim ve bu özel yapı turizme kazandırıldı. Yıllar içinde ‘Hayat Bayram Olsa’, ‘Kambur’, ‘Ah Dede Vah Dede’ ve ‘Av Zamanı’ gibi birçok filme ev sahipliği yapan Despot Evi’nin gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Otel ana bina ve sarnıç binası olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. 6’sı süit olarak düzenlenmiş 28 odası var. En çok 7 ve 14 numaralı odaları sevdim. Tüm odaların yüksek tavanlı mimariye sahip olması en küçük alanı bile ferahlatan bir etkiye sahip. Zeytin ağacı ve yağlarının başrolde olduğu YUND SPA çok keyifli. Havuzu çok güzel ama deniz isterseniz, özel plajını kullanabilirsiniz. Otelin misafirlerine özel hizmet veren teknesi Asura’yla da Cunda koylarını keşfe çıkabilirsiniz. (0266 327 19 00)

Tarihle birlikte yaşamak

İna Cunda Art Otel

Geçmiş medeniyetlerin beşiği Cunda Adası’nda şıklık, sanat ve tarihi bir araya getiren sıradışı bir butik otel. Görkemli taş konakların arasında, adanın tam merkezindeki otelin 11 odası var. Her odada otel işletmecisi Fikret Hanım’ın etkileyici yağlıboya eserleri konukları karşılıyor. 3’üncü kuşak tarafından işletilen otel, adada otelciliği ilk başlatan, tüm Cunda’nın ciciannesi olarak bilinen İsmet Altay’ın torunlarına bıraktığı zeytinyağı fabrikasının 3 yıl süren restorasyon çalışmalarından sonra ortaya çıkmış. (0266 327 22 00)

Rum mimarisi, Girit kahvaltısı

CavlıHane 1885 Ayvalık

Mübadele sonrası Cavlı ailesine geçen otelin binası 1885 yılında Ayvalıklı Rumlar tarafından yapılmış. Bölgenin kıdemli zeytinyağı eksperlerinden Mehmet Cavlı, birkaç yıl önce ailesine ait güzel taş binayı minik bir otele çevirdi. Kalmasanız da Girit kahvaltısının tadına bakıp Mehmet Bey ile doyumsuz bir zeytinyağı sohbeti yapabilirsiniz. (0266 312 95 05)

Yüzünüzü doğaya dönün

Ortunç Hotel

40 yıldır hem markalarına hem Cunda’ya emek veren, ikinci kuşağın bayrağı devraldığı bir aile işletmesi. Yıllar boyunca Mavi Bayrak, Yeşillenen Oteller Sertifikası, Çevre Yönetim Sertifikası ve Yeşil Anahtar Ödülü gibi doğaya saygı ödülleri almışlar. Bir kısmı süit ya da aile odası olarak düzenlenmiş 40 konaklama birimleri var. Sauna, buhar odası, masaj odası da yararlanabileceğiniz olanaklar arasında. Sofralarda kullandıkları ürünlerin büyük bölümünü kendileri üretiyor, yetmeyen yerde yerel üreticiden satın alıyorlar. (0266 327 11 20)

Harika bir manzara

Fora Otel

Rum mimarisine uygun taş duvarlar, muhteşem bir deniz manzarası, lezzetli bir Ege kahvaltısı ve bolca sadelik var. Odalardaki şömineleriyle sadece yaz mevsimi değil, yılın her vakti için güzel bir alternatif. (0266 327 30 31)

Sarmalayan tasarım

Mola Cunda

Zeytin ağaçları ve zümrüt yeşili denizin çevrelediği muhteşem Ege doğasının ortasındaki Mola Cunda, açık ve kapalı restoranları, barları, şömineli lounge alanı, 21’i deluxe, 9’u süit olmak üzere 30 odasıyla 12 ay boyunca hizmet veriyor… Cunda’nın meşhur Patriça Koyu’nda hem plajları var hem de glamping alanı. (0266 327 27 01)

Hürriyet Gazetesi