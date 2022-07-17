Aliyev Rusya’yı baskı yapmamakla suçladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi, Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin Haziran’a kadar çekileceğine dair söz verdi. Temmuz ortasına geldik ama bu sorun çözülmedi. Ermenistan, 10 Kasım bildirisine aykırı olarak bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. 10 Kasım bildirisini imzalayan Rus tarafı da onları buna zorlamıyor” dedi. Bu yönde olumlu hususların da olduğunu vurgulayan Aliyev, sınırların belirlenmesine ilişkin çalışma gruplarının ilk toplantısının yapıldığını kaydederek, “Bunu olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz… Önümüzdeki ay ikinci bir görüşme planlanıyor. İkinci görüşmede pratik konuların müzakere edileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Milliyet Gazetesi