Yahudi Mezarlığı’nda vandalizm! Beş çocuk gözaltında

İstanbul Beyoğlu’ndaki Hasköy Yahudi Mezarlığı’nda 81 mezar taşı tahrip edildi.

MERT İNAN İstanbul – Güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine mezarlıkta incelemede bulunan polis, 81 mezarın “yastık” denen taşlarının yerinden sökülüp tahrip edildiğini belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası inceleme sonucu 13 Temmuz’da saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili 11 ve 12 yaşlarında 5 çocuğu gözaltına aldı. Şüphelilerin, parkta top oynadıklarını, o sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdiklerini ve “oyun amaçlı” mezarlık mermerlerini tahrip ettiklerini söylediği belirtildi.

‘Kınıyoruz, üzgünüz’

Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ise saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada “Kınıyoruz, üzgünüz. Böyle durumların yaşanmamasını dileriz. Cemaat idarecileri durumu yetkililere bildirmiştir. Devletimiz gerekeni yapacaktır. Ölüye saygısızlık yapılmasın. Devletin bu konuyu çözeceğine inanıyoruz” dedi.

Milliyet’e açıklama yapan Türk Yahudi Cemaati Sözcüsü Deniz Saporta ise ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını belirterek “Hasköy’deki mezarlığımız Seferadlar’ın naaşlarının olduğu eski bir kabristandır. Mezarlığa zaman zaman sarhoşlar dadanır ama içeri girip bir köşede sızıp kalırlardı. İlk kez bu boyutta bir saldırı görüyoruz” dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mezar taşlarının kırılmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını açıkladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada saldırıyı kınadı.

Yakınları mezarları kontrol etti

Hasköy Musevi Mezarlığı’nda mezarların tahrip edildiği haberinin duyulması üzerine birçok kişi yakınlarının mezarını kontrol etmek için mezarlığı geldi. Eni Yani “Kendini bilmez kişiler tarafından yapılan şeyler bunlar. İçeride kayınpederim, büyükbabam, büyükannem, babam var. Haberi Twitter’dan gördüm. Yapanlar utansın, söyleyecek bir şey yok” dedi. Muhlis Tatlı “Bu mahallenin çocukları yapıyor. Bazen gelip burada top oynuyorlar, topları mezarlığa kaçıyor bazen o yüzden içeri girmiş olabilirler. Başkası da yönlendirmiş olabilir” diye konuştu.

Milliyet Gazetesi