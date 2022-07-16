Yahudi Mezarlığına saldırdıkları iddia edilen 5 çocuk serbest

Yahudi mezarlığına saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşından küçük 5 çocuk ifadeleri alındıktan sonra ailelerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hasköy Yahudi Mezarlığı’nda mezarları tahrip ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11-13 arasındaki 5 çocuğun emniyetteki işlemleri tamamlandığını duyurdu.

Adli makamlara sevk edilen çocuklar, savcılık işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Ne olmuştu?

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, dün (15 Temmuz) Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığına saldırı yaşandığını, mezar taşlarının tahrip edilip, kırıldığını duyurmuştu.

İstanbul Valiliği ise; 13 Temmuz’da yapılan tahribatla ilgili yapılan araştırma ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda 11-13 yaşlarındaki 5 çocuğun gözaltına alındığını açıklamıştı.

Mezarlıktaki 81 mezar taşının tahrip edildiği, olayın mezarlık çevresinde ikamet eden 5 çocuk tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

İddiaya göre, mezarlığın kuzeybatısındaki duvarlardan tırmanan çocuklar, içeri girerek mezarları tahrip etti.

Mezarlığa yakın evde oturanlar, gelen seslerden sonra çocuklara tepki gösterdi. Bunun üzerine çocuklar kaçmaya başladı. Mahalledeki diğer çocuklar ise mezarları tahrip edenlerin gözaltına alınan çocuklar olduğunu öne sürdü.

(RT)

bianet