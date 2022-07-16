İstanbul Dostları Platformu’ndan mezarlık saldırısına tepki: Çocuklar azmettirildiyse durum çok vahim

İstanbul Dostları Platformu, Hasköy Musevi Mezarlığı’nda 81 mezar taşının tahrip edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ‘Faillerin çocuk olması durumu ağırlaştırmaktadır’ denildi.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Musevi Mezarlığı’nda 81 mezar taşı 5 çocuk tarafından tahrip edildi. Mezarlığı tahrip ettikleri nedeniyle gözaltına alınan çocuklardan 3’ü 12 yaşından küçük oldukları için serbest bırakılırken 2 çocuk ise adliyeye sevk edildi

Beyoğlu’ndaki Yahudi mezarlığında yaşanan saldırıya tepki gösteren İstanbul Dostları Platformu, olayı kınayarak benzer saldırıların yaşanmaması için azmettiricilerin cezalandırılmasını istedi.

Toplumsal barışı inşa edecek çalışmaların yapılması gerektiği görüşünü savunan İstanbul Dostları Platformu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bizler farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, birlikte eşit ve kardeşçe yaşamayı toplumsal yaşama hakim kılmak için çaba sarf eden İstanbul Dostları Platformu olarak, bir süredir farklı inançların mabed, mezarlık, kültürel miras gibi manevi değerlerine yapılan çirkin saldırıları kınıyoruz.

‘FAİLLERİN ÇOCUK OLMASI DURUMU HAFİFLETMEDİĞİ GİBİ AKSİNE AĞIRLAŞTIRMAKTADIR’

Bunun bir devamı olarak 15 Temmuz 2022 günü, Hasköy Yahudi Mezarlığı’na yapılan saldırıyı üzülerek takip ettik. Faillerin çocuk olması durumu hafifletmediği gibi aksine ağırlaştırmaktadır. Bu çocuklar birileri tarafından azmettirildiyse bu çirkin işlere çocukların alet edilmesi açısından durum çok vahimdir. Yok eğer birkaç çocuk gece yarısı mezarlığa gidip 81 mezar taşını tahrip edecek kadar şiddet ve nefret ortamında büyüyorsa bu daha da vahim bir durumdur. Saldırı, görünürde çocuklar tarafından yapılmış olsa da, çocukları yönlendirenler olduğu açıktır. Çocukları kim ya da kimlerin yönlendirip Yahudi Mezarlığı’na gönderip, mezar taşlarını kırdırdıklarının da açığa çıkartılmasının ve benzeri saldırının tekrarlanmaması için asıl suçlu olan azmettiricilerin bulunup cezalandırılmasının, ülkemizin toplumsal barışı için yaşamsal değerde olduğunu düşünüyoruz.

Saldırıların sistematik olarak devam etmesi ve her seferinde bireysel saldırılarmış gibi geçiştirilmesi bizi derin bir endişeye sevk etmektedir. Bu açıdan, son zamanlarda tırmandırılan nefret söylemi ve şiddet ortamının giderilmesi için uzun vadeli olarak toplumsal barışı inşa edecek çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz gücümüzün yettiğince bu tür çalışmalara aktif katkı sağlamaya devam edeceğiz.

KARDEŞÇE YAŞAMAYA KARARLIYIZ

Yaşanan çirkin saldırıdan ötürü Türk Yahudi Toplumu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu nefreti üreten aktörleri en sert biçimde kınıyoruz. Binlerce yıl bu topraklarda birlikte yaşamış Mezopotamya milletlerinin, Anadolu irfanının ve kadim medeniyetimizin özünde barış, kardeşlik ve dayanışma olduğuna olan inancımızın verdiği güçle, birlikte, kardeşçe yaşamaya kararlı olduğumuzu bildiriyoruz.”

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