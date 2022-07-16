İsrailli popçu namahrem dedi, Biden’ın elini sıkmadı! “Hassasiyetimi dile getirmiştim”

İsrailli pop şarkıcısı namahrem olduğu gerekçesi ile ABD Başkanı Joe Biden’ın elini sıkmadı. Yahudi inancında yer alan karşı cinsten “namahrem” bir kişiyle fiziksel temastan kaçınma (şomer negiah) ilkesini gerekçe gösteren Yuval Dayan’ın tokalaşmayı reddetmesi tepkilere neden olurken Dayan’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

İsrail’e 13-14 Temmuz tarihlerinde İsrail’de bulunan ABD Başkanı Joe Biden için Cumhurbaşkanlığı konutunda organize edilen törende dindar Yahudi sanatçı Yuval Dayan şarkı söyledi. Daha sonra Biden, el sıkışmak için Dayan’ın yanına gitti, ancak şarkıcı Dayan, Biden’ın elini havada bıraktı. Bu görüntü nedeniyle eleştirilen şarkıcı “Saygım yok diyenler ailemden özür dilesin” dedi.

Canlı yayınlanan törende söylediği şarkının sona ermesinin ardından yanına gelen ABD Başkanı Joe Biden’ın elini sıkmayı reddeden Dayan’ın o anları sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Dayan’ın, eli hava duran Biden’a gülümseyerek ellerini birbirine kenetlemesi ve hafifçe eğilmesi dikkati çekti. Dayan’ın bu hareketinin nedeni, geleneksel Yahudi inancında yer alan ve kendisinin de benimsediği “şomer negiah” ilkesi olduğu öğrenildi.

İsrail basının aktardığına göre şarkıcı Dayan, hadisenin İsrail’de viral olması üzerine açıklamada bulundu.

HASSASİYETİNİ ÖNCEDEN BELİRTMİŞTİ

Dayan, İsrail Cumhurbaşkanlığı personeline el sıkışma konusundaki dini hassasiyetini önceden ilettiğini belirterek, “niyetinin Biden’ı gücendirmek olmadığını” vurguladı. Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada ise “Saygı ve insan onuru, üzerinde yetiştirildiğim ve gelecekte çocuklarımı yetiştireceğim değerlerdir. Saygım olmadığını iddia edenlerin sözlerini geri almalarını ve özür dilemelerini rica ediyorum” dedi.

Sabah Gazetesi