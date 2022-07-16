İmam bayıldı ve kokoreç, ABD’de “Yunan yemeği” olarak pazarlanıyor

İmam bayıldı için Yunan yemek sitelerinde “İstanbul’daki Rumlar bu yemeği yapardı, oradan Yunanistan’a geldi ve ABD’de de bunu Yunan yemeği olarak sunuyoruz” deniyor

Türkiye’nin komşusu Yunanistan, kokoreç ve imam bayıldı yemeklerini “Yunan yemeği” olarak tanıtıyor.

Yunanistan’ın ünlü yemek siteleri imam bayıldı için şu tarifi veriyor:

“İmam Bayıldı (imam baildi), klasik bir Yunan tarifi. Kökleri Osmanlı işgali altındaki geçmişten geliyor. İsmini imamın bunu yiyip lezzetine bayılmasından alıyor, çünkü köz patlıcan ve tuzlu domates büyük lezzet veriyor. İstanbul’daki Rumlar bu yemeği yapardı. Oradan Yunanistan’a geldi ve ABD’de de bunu Yunan yemeği olarak sunuyoruz.”

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre; benzer bir durum kokoreç için de geçerli. Yunanistan’da kokoreç reklamları bazı yerleri süslerken, bu yemek “kokoretsi” diye anılıyor. Yemekle ilgili Yunanistan şefleri ve yemek siteleri, “Kokoretsi, terbiyeli kuzu veya keçi sakatatlarından oluşan, şişte şişirilmiş ve kuzu veya keçi eti yağı ile sarılmış geleneksel bir Yunan yemeğidir” diyor.

Türkiye’ye ait bazı yiyecekler Avrupa’da oraya aitmiş gibi satılıyor. Türkiye simit için marka haklarını almazken, Avrupa’daki marketler simidi aynı adla üretip satabiliyor. Baklava ve cacık da Avrupa’da baklavaki ve zaziki olarak, Yunan isimleri ile anılıyor.

T24