Ermeni lobisi çalışıyor! ABD’den hadsiz yasa

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Demokrasi getireceğim diyerek Irak’ı, Afganistan’ı işgal ederek milyonlarca kişiyi öldüren ABD, Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ’ı geri almasından sonra ne yapacağını şaşırdı. Hem Karabağ zaferini karalamak hem de savaş stratejilerini değiştiren Bayraktar SİHA’ların önünü kesmek için 14 Temmuz’da ABD’de kabul bir yasa önerisi daha kabul edildi.

İbrahim Açar

ABD hükümeti Dağlık Karabağ Savaşı ve Azerbaycan’ın işlediği iddia edilen savaş suçları, Bayraktar dronelarındaki ABD menşeili parçalar, Türkiye ve Azerbaycan’ın kullandığı iddia edilen yabancı savaşçılar, hakkında rapor hazırlayacak.

Bu gelişme Bayraktar SİHA’larının Rusya ve ABD’deki Türkiye karşıtlarının çabalarıyla kriminalize edilme çabasının son aşaması olarak yorumlandı.

14 Temmuz 2022 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarıya göre ABD Hükümeti, Dağlık Karabağ Savaşı kapsamında Azerbaycan’ın işlediği iddia edilen savaş suçlarını, Bayraktar TB2 SİHA’larda bulunan ABD menşeili parçaları ve Türkiye ile Azerbaycan’ın kullandığı iddia edilen yabancı uyruklu savaşçılar hakkında rapor hazırlayacak.

Tasarı kapsamında,

* 27 Eylül 2020 ve 9 Kasım 2020 tarihleri arasında Azerbaycan tarafından kullanılan Bayraktar TB2 SİHA’larının Amerika Birleşik Devletleri silah ihracat yasalarını ihlal edip etmediği,

* Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a karşı beyaz fosfor, misket bombaları ve diğer yasaklı mühimmatları kullanıp kullanmadığı,

* Türkiye ve Azerbaycan’ın, Azerbaycan’ın taarruzuna katılmak üzere yabancı terörist savaşçıları kullanıp kullanmadığı

araştırılacak.

https://www.superhaber.tv/ermeni-lobisi-calisiyor-abdden-hadsiz-yasa-haber-405964