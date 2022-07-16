Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ilişkilerin normalleşmesini konuştu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yaptığı baş başa görüşmede, ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili konuları ele aldı.

Ruslan Rehimov

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu sabah Tiflis’e ulaşan Bayramov ve Mirzoyan baş başa görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Bayramov ve Mirzoyan bu görüşme ile herhangi bir aracı bulunmaksızın ilk kez bir araya gelmiş oldu.

Bakanlar ayrıca, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile ayrı ayrı görüştü.

Bayramov ve Mirzoyan Gürcü mevkidaşları Ilia Darchiashvili ile üçlü toplantı da yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bayramov ve Mirzoyan arasındaki herhangi bir aracı bulunmaksızın yapılan ilk görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre bakanlar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili bir dizi konuyu ele aldı, taahhütlerin uygulanmasını müzakere etti ve gelecekteki olası adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ceyhun Bayramov, tüm çabaların iki ülke arasında devletlerarası ilişkilerin düzenlenmesinde ilerleme sağlamaya yönelmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı üçlü bildirilerin tüm maddelerinin uygulanması, özellikle Ermenistan silahlı güçlerin Azerbaycan topraklarından çıkartılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Bayramov, 1. Karabağ Savaşı’nda kayıp düşen yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının akıbetinin açığa kavuşturulmasının önemine dikkati çekti.

İki ülke arasında doğrudan diyaloğun devamına önem verdiklerini vurgulayan bakanlar, toplantıyı organize eden Gürcistan tarafına teşekkür etti.

AA