‘Ada sahillerinde bekliyor’

Savaş Özbey

Jash-Herman Chef’in yeri Kınalıada iskelede. Önü plaj. Sabah kahvaltıya gidebilir, denize girebilir, 70 çeşit meze, 48 çeşit ara sıcaktan öğle ve akşam yemeğinizi seçebilirsiniz. Yanında da Türkçe, Rumca, Ermenice ve yabancı müziklerle dans edip mutluluktan pelte olmuş halde şehre dönebilirsiniz.

Kınalı, adaların şehir merkezine en yakını olduğu için vapurla 45 dakika-1 saat sürüyor. Deniz taksi tutarsanız (10 kişi) Bostancı’dan 260, Kabataş’tan 570 lira.

Buyurun size tam göbeğinden bir İstanbul hikâyesi: 1926’da başlıyor. Agop ve Armenak (Şirinyan) biraderler İstanbul Pangaltı’da küçük bir yumurtacı açıyorlar. Adı Şirin. Gel zaman git zaman anneleri Lusia Hanım’ın yaptığı mezeleri de koyuyorlar dükkâna.

Lusia Hanım’ın eli o kadar lezzetli, mezeleri öyle tutuluyor ki; işler bir anda büyüyor. Dükkânı Ergenekon Caddesi’ne taşıyorlar, adını da Şirin Erzak Pazarı yapıyorlar. Artık zenginler. Yumurta ve mezelerin yanında kahvaltılık, şarküteri ürünleri de satıyorlar.

Derken devlet 1942’de Varlık Vergisi salıyor. Çoğunlukla azınlıklara uygulanan bu vergiler o kadar yüksek ki ödeyebilmek için erzak pazarını satmak zorunda kalıyorlar. Kurtuluş Caddesi’nde daha mütevazı Şirin Meze’yi açıyorlar.

Sonra işi yeğen Ardaşes (Hüsümyan) devralıyor ve hem Kurtuluş’ta hem de Ermenilerin yine yoğun yaşadığı Kınalıada’da Şirin Şarküteri olarak devam ettiriyor.

2010’da Agop’un torunu, Ardaşes’in de yeğeni olan Dayk (Miricanyan) Lusia Yaya’nın (nine) dördüncü kuşak lezzet serüvenini yaşatmak için Cihangir’de Jash İstanbul’u açıyor. Adı Ermenicede ‘aş, yemek’ anlamına geliyor.

Ermeni lezzetleri başta olmak üzere İstanbul şehir mutfağı sunan Jash, o gün bugündür başta rahmetli Ara Güler olmak üzere Beyoğlu ve Cihangir’in yerlilerinin en bilindik uğrak yerlerinden biri.

2013’te tıpkı Ardaşes gibi ‘sahile’ de inmeye karar veriyorlar ve Kınalıada’da bir yazlık açıyorlar. Yine Ermeni ortağı Herman (Sivaslıoğlu) ile birlikte. Adadaki şubede Dayk işletmeden, yıllarca Türkiye ve Yunanistan mutfaklarında çalışmış Herman mutfaktan sorumlu…

Azıcık ondan, azıcık şundan derken…

Jash-Herman Chef, Kınalıada iskelede, vapurdan inince hemen sağda. Önü plaj. O kısma da masa atıyorlar, aradan yaya yolu geçiyor, içeride kapalı kısım.

Herman Şef salatası (üstte) ve balık tandır (solda).

Yılın en soğuk aylarında tadilat için kapatıyorlar sadece. Yani haftanın her günü sabah kahvaltıya gidebilir (menemeninden hellimine kadar kişi başı 120 lira), sonra denize girebilir, öğle yemeğinizi yiyebilir, öğleden sonra tekrar deniz ve akşam yemeği derken gece Türkçe, Rumca, Ermenice ve yabancı müziklerle dansınızı edebilir, mutluluktan pelte halde şehre dönebilirsiniz. Ama unutmayın, gece saat 0.30 olduğunda müzik kesilecek. Müzik izni 1.00’e kadar olmasına rağmen bu bir Jash kuralı; “Beyler yay vaziyetleri” talimatı…

Gelelim yemeklere… Günün balığı, köfte, şiş gibi ana yemekler de var ama Jash özünde bir meze ve ara sıcak lokantası. Başka yerlerde rastlayamayacağınız Cunda sarma (içi karides ve yengeç dolgulu levrek), dilbalığına sarılı, hardal soslu jumbo karides gibi 60-70 çeşit günlük meze ve zinnur (içliköftenin balıklısı), balık şaşlık (marine kaya levreğinin şiş hali) gibi 48 çeşit ara sıcak var. “Azıcık ondan, azıcık şundan çöpleneyim, iki-üç kadeh de parlatayım” derseniz kişi başı 500 liraya çıkıyorsunuz. (0216) 381 44 32

Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?

Beyoğlu’nda Babylon’un yerine açılan Blind kulüpte bu akşam 22.30’da Luv x HipHop Party gecesi yapılacağını…

Biletlerin 70 lira olduğu partinin DJ’inin Britney Spears’a yaptığı remiksle tanınan Armageddon Turk olduğunu…

Daha önce Göcek Fimi Adası’nda düzenlenen Isle of Escape festivalinin bugün Kınalıada Noya Beach’te tekrarlanacağını…

Biletlerin 660 lira olduğu sanat, moda ve gastronomi festivalinde Âme, Carlita, Mira, Nu gibi DJ’lerin çalacağını…

280 LİRA

Bugün ve yarın Sakarya’daki Luft Fest’e kombine giriş ücreti… Luft Beach’teki festivalde bugün Manga ve Fatma Turgut, yarınsa Sagapo Kajmer ve Sattas gibi isimler sahnede olacak.

Bu akşam sen neredesin?

CUMARTESİ ATEŞİ

Emre Aydın Harbiye Açıkhava’da,

Bendeniz Kocaeli Hayal Kahvesi’nde,

Redd Beyoğlu Dorock XL Venue’de,

Sibel Can Balıkesir Altınoluk Amfitiyatro’da,

Hüsnü Şenlendirici Büyükçekmece JJ Kıyı’da,

Gökhan Türkmen Beşiktaş IF Performance’ta,

Semicenk Kayseri Divan City otelde,

Cengiz Kurtoğlu Bozcaada Manastır’da…

Hürriyet Gazetesi