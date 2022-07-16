15 Temmuz’un 6. yıl dönümünde saat 00:13’te tüm camilerden sela okundu

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Türkiye genelindeki camilerden yeniden yükseldi.

15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

SELA SESLERİNİN YÜKSELDİĞİ EYÜPSULTAN CAMİİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgelerinden olan sela, hain girişimin 6’ıncı yıl dönümünde 81 ilde bulunan 90 bin camide eş zamanlı olarak saat 00.13’te okundu. Darbe girişimi mücadelesinde vatandaşlarda milli ve manevi güç oluşturmak amacıyla okunan sela sesleri, Eyüpsultan Cami, Ayasofya Cami ve Taksim Camisi’nde de yükseldi. Eyüpsultan Cami’nde sela okunması drone ile havadan görüntülendi.

Milliyet Gazetesi