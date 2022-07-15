Yarı Ermeni Yarı Nijeryalı ailenin çocuğu Ermeni ordusunda asker oldu 

Ermeni-Nijeryalı ailenin ilk çocuğu 15 Temmuz’da Ermeni Ordusuna katıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan bununla ilgili Facebook sayfasına bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Daniel Ezukam Ermenistan’da doğdu, ancak hayatının çoğunu başka ülkelerde geçirdi. Daha çok yaz aylarında annesinin memleketindeydi.
Geçen yıl Ermenistan’da uzun süreli kalmaya karar aldılar.”
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/15/Ermeni-Nijeryal%C4%B1-asker-ordu/234227
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