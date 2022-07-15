Yarı Ermeni Yarı Nijeryalı ailenin çocuğu Ermeni ordusunda asker oldu

Ermeni-Nijeryalı ailenin ilk çocuğu 15 Temmuz’da Ermeni Ordusuna katıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan bununla ilgili Facebook sayfasına bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Daniel Ezukam Ermenistan’da doğdu, ancak hayatının çoğunu başka ülkelerde geçirdi. Daha çok yaz aylarında annesinin memleketindeydi.

Geçen yıl Ermenistan’da uzun süreli kalmaya karar aldılar.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/15/Ermeni-Nijeryal%C4%B1-asker-ordu/234227