Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ne aşamada?

15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'yı yakın dostu Yakup Köse anlattı – Bir bakışta

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Halkın kahramanca direndiği gecede, 251 vatandaş şehit olurken iki binin üzerinde de vatandaş gazi oldu. 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'yı yakın dostu Yazar Yakup Köse anlattı.