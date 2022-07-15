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Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ne aşamada?

2022-07-15
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Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş ile konuştuk. 

Halil İbrahim Ciğer

15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'yı yakın dostu Yakup Köse anlattı Bir bakışta

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Halkın kahramanca direndiği gecede, 251 vatandaş şehit olurken iki binin üzerinde de vatandaş gazi oldu. 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'yı yakın dostu Yazar Yakup Köse anlattı.
  1. 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'yı yakın dostu Yakup Köse anlattı
  2. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ne aşamada?
  3. 15 Temmuz’u Enver Gülşen ile konuştuk
  4. 15 Temmuz'a dair şarkılar, diziler, belgeseller neden yapılmalı?
  5. Datça’da orman yangınıyla mücadele sürüyor

https://www.aa.com.tr/tr/podcast/turkiye-ile-ermenistan-arasindaki-normallesme-sureci-ne-asamada/2637708

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