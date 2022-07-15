Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ne aşamada?

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Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş ile konuştuk.
Halil İbrahim Ciğer
15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'yı yakın dostu Yakup Köse anlattı – Bir bakışta
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Halkın kahramanca direndiği gecede, 251 vatandaş şehit olurken iki binin üzerinde de vatandaş gazi oldu. 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'yı yakın dostu Yazar Yakup Köse anlattı.
https://www.aa.com.tr/tr/podcast/turkiye-ile-ermenistan-arasindaki-normallesme-sureci-ne-asamada/2637708
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