Paylan’dan önerge: “Nefret saldırısı nefret kültürünün sonucu değil midir?”

HDP milletvekili Garo Paylan Hasköy’deki Yahudi Mezarlığı’na yönelik saldırıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi yöneltti.

Paylan önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz 2022 tarihinde, İstanbul Hasköy’de bulunan Yahudi Mezarlığına düzenlenen saldırıda 36 mezar taşı tahrip edilmiştir. Yahudi Mezarlığına yapılan bu nefret saldırısında, mezar taşlarının yerle bir edildiği görülmüştür.

Ermeni kiliselerine ve mezar yerlerine yönelik saldırılar da düşünüldüğünde, azınlık toplumlarına yönelen bu ve benzeri nefret saldırılarının “münferit” eylemler olarak değerlendirilemeyeceği ortadadır.



Bu bağlamda,



1. Hasköy Yahudi Mezarlığı’na düzenlenen nefret saldırısı, nefret kültürünün bir sonucu değil midir?

2. Yahudi ve Hristiyanlara karşı işlenen nefret suçlarını durdurmak için ne yapacaksınız?

3. Nefret siyasetinin, nefret suçlarına yol açtığının farkında mısınız?

4. Azınlıklara karşı işlenen nefret suçlarına neden olan, nefret söylemlerini durdurmak için ne yapacaksınız?”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27289/paylan-dan-onerge-nefret-saldirisi-nefret-kulturunun-sonucu-degil-midir