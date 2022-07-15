Misvak’tan 15 Temmuz için Antisemit Karikatür

15 Temmuz’a dair yayınladığı karikatürde Misvak darbe girişimini kutlayan ve domuz yiyen iki kişiyi resmetmiş. Masadaki menora (şamdan) ile de karanlık suratları görünmeyen figürlerin Yahudi olduğu mesajını veriyor. Bu antisemit karikatür 14 Temmuz’da Twitter’da bir video serinin parçası olarak paylaşılmış. Karikatürü çizen @idrs_ylmz94 adlı şahsın hesabı kapatılmış.

Bu karikatür Misvak’ın ilk antisemit yayını değil. Daha önce de dergi menora sembolü üzerinden Yahudileri komplo ile ilişkilendiren karikatürler yayınlamıştı. Daha önceki örnekleri çizen Miralay mahlaslı kişinin İBB’de çalıştığı ortaya çıkmış ve işine son verildiği kamuoyuna açıklanmıştı. Antisemit, ırkçı ve cinsiyetçi karikatürleriyle bilinen çizer Misvak’ta nefret içeriği üretmeye devam ediyor.

https://www.avlaremoz.com/2022/07/15/misvaktan-15-temmuz-icin-antisemit-karikatur/