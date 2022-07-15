KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ SAYIN CUMHURBAŞKANI’NI KUTLADI

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II Hazretleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, yıldönümü idrak edilen günde bilinçli davranan vatandaşların Devletimizin bekasını ve demokrasimizin teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hakimiyetini koruduklarını belirten Patrik Hazretleri; Cumhurbaşkanımızı ve yüksek şahıslarında Devlet Erkânı’nı Ruhani Meclis üyeleri, ruhaniler, cemaat kurum yöneticileri ve Türkiye Ermeni Cemaati adına kutladı ve Devletimizin bekası için sarf edilen olağanüstü gayretlerin başarısı için her daim dua ettiğini iletti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad