Hasköy’deki Yahudi Mezarlığı’na saldırı: İki kişi gözaltına alındı

Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı’na gece saatlerinde giren saldırganlar 36 mezar taşını parçaladı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, “Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz” açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Soylu saldırganlardan ikisinin gözaltına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz” mesajını paylaştı. Saldırıya tüm partilerden sert tepki geldi.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı’na gece saatlerinde giren saldırganlar 36 mezar taşını kırdı.

Çıksalın’daki mezarlığın güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde birçok mezarın tahrip edildiğini fark etti. Görevlinin haber vermesi üzerine polis ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, sosyal medya hesabından “Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz” açıklamasını yaptı.

Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir.

Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz.@TC_icisleri @TC_istanbul pic.twitter.com/8vapMNW6o8 — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) July 15, 2022

Hahambaşılığı Vakfı’nın paylaşımını alıntılayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz” mesajını paylaştı.

Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti.



Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz. @tyahuditoplumu https://t.co/mID1stWvJZ — İbrahim Kalın (@ikalin1) July 15, 2022

Yahudi Mezarlığı’na yapılan saldırıya tüm partilerden siyasetçiler sert tepki gösterdi.

İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum.



İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor



Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir. https://t.co/k9Ni6QbXlc — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 15, 2022

Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı’na gece yarısı girilerek, 36 tane mezar taşının tahrip edildiği barbar saldırıyı kınıyoruz. Türkiye’de vatandaşlarımıza ait değerlere saldırılması asla kabul edilemez.@tyahuditoplumu — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 15, 2022

Mezarlıklara hürmeti olmayanların insana topluma hürmeti olamaz.



Bu saldırıyı kınıyorum. Failleri muhakkak bulunacaktır.



Ve hiçkimse yüzyıllardır huzur içinde yaşayan insanlarımızı tedirgin edemez. Toplumsal barışımızı bozamaz. https://t.co/11KFQOqWs5 — Av. Özlem Zengin 🇹🇷 (@AvOzlemZengin) July 15, 2022

Nefreti besleyenler ülkemizin en büyük düşmanlarıdır.



Cahili eliyle mezar taşlarını, sözde okumuşu da diliyle barışı ve kardeşliği yıkar.



Her ikisinin ortak özelliği bencil, kibirli ve kalplerinin nefretten kararmış olmasıdır.



Türk Milleti provokatörlere yol vermeyecektir! https://t.co/gMTZaUMZda — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) July 15, 2022

Yahudi mezarlığına yönelik alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Türk Yahudi Toplumuna geçmiş olsun.



Umarım saldırgan en kısa zamanda yakalanır.



Asıl sorumluluk her türlü ırkçılık ve ayrımcılık ile mücadeleyi öncelikli politika kılmak. https://t.co/DytES6DK6H — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) July 15, 2022

Ölüye saygısı olmayanın, diriye hiç saygısı olmaz.

Mesele bu nefret suçuna yol açanların yargı önüne çıkarılması değil, mesele bu alçak saldırıya neden olan nefret siyasetiyle yüzleşmek.

Var mı öyle bir niyet?

Maalesef yok! https://t.co/ce4s7GqiOk — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) July 15, 2022

Mezarlığa saldırmak mezarları tahrip etmek istilacı işgalci anlayışın bir ürünüdür.



Kendisinden öncekinin tarihini yok etmek ve o topraklarda yaşayan kadim halkları inkar etmek üzerine kurulu bir anlayıştır. https://t.co/czCWzhPCyK — Ali Kenanoğlu (@alikenanoglu) July 15, 2022

Geçmiş olsun.



Mezardan, mezar taşından, cenazeden intikam almak ilkelliktir. Etnik, dini, siyasi, mezhebi nefreti körüklemenin sonucu işte bu azgın saldırılardır.



Sorumlular bir an evvel yakalanmalı, en önemlisi tekrarının önü kapatılmalıdır.@TC_icisleri https://t.co/E58HiFXgqP — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) July 15, 2022

Insanları her an, nefretle nefes alamaz hale getirenlerin tüm kötülüklerine karşı sevgiyi, huzuru, özgürlüğü ve barışı savunmaya ve yaşamaya devam edeceğiz.

Üzgünüm!@tyahuditoplumu Çok geçmiş olsun. https://t.co/0Kv73LTcEG — Hüda Kaya (@HudaKaya777) July 15, 2022

"Diriye saygısı olmayanın ölüye saygısı olmaz"#vandalizm #ırkçılık #saygı #vicdan #adalet

Bu ülkedeki her inanç, her kültür her topluluk bizim zenginliğimizdir hepsine saygı duymak "insan" olmanın gereğidir https://t.co/5uagi6XL3a — Ceyhun İrgil (@ceyhunirgil) July 15, 2022

Toplumu kesif bir ırkçılığın, dipsiz komplo teorilerinin beşiğinde sallarsanız (iktidar veya muhalefet farketmez) sonucu bu olur.



İnsanlıktan nasibini almamış bir saldırı!



Geçmiş Olsun. https://t.co/S5q6c54hAe — Mehmet Emin Ekmen (@emin_ekmen) July 15, 2022

Şu görüntü hiçbir yerde kabul edilemez…



Ama 1492’de engizisyon zulmünden kaçan Yahudilere kucak açmış ülkemizde hiç kabul edilemez



Geçmiş olsun; tekrarı olmasın https://t.co/274zflRkc8 pic.twitter.com/YSSye1Jcyf — Burak Dalgın (@bdalgin) July 15, 2022

Bu faşist saldırıların azmettiricisi ırkçılık zehrini yayanlardır.



Önce bir avuç vicdanlı insan itiraz eder eylemlere, sonra bu iş raydan çıkıyor demeye başlanır ama iş işten geçiyordur artık.



“Adam güzel damar yakaladı ama” diyenler tehlikenin farkında mısınız?



Geçmiş olsun https://t.co/LnCcddxcZm — Sema Silkin Ün (@SemaSilkin) July 15, 2022

Anti-Semitizm ırkçılığın bir yüzüdür. Diğer ırkçılık çeşitleri gibi insanlık düşmanıdır. Son zamanlarda yabancı düşmanlığı üzerinden maalesef ırkçılık tekrar hortladı.

Bu vesileyle Yahudi dostlarımıza geçmiş olsun diliyorum. https://t.co/RpUuPa77HU — Dr. C. Kani Torun (@torunkani) July 15, 2022

https://serbestiyet.com/featured/haskoydeki-yahudi-mezarligina-saldiri-iki-kisi-gozaltina-alindi-97587/