Hasköy’deki Yahudi Mezarlığı’na saldırı: İki kişi gözaltına alındı

Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı’na gece saatlerinde giren saldırganlar 36 mezar taşını parçaladı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, “Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz” açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Soylu saldırganlardan ikisinin gözaltına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz” mesajını paylaştı. Saldırıya tüm partilerden sert tepki geldi.
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı’na gece saatlerinde giren saldırganlar 36 mezar taşını kırdı.
Çıksalın’daki mezarlığın güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde birçok mezarın tahrip edildiğini fark etti. Görevlinin haber vermesi üzerine polis ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı.
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, sosyal medya hesabından “Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz” açıklamasını yaptı.
Hahambaşılığı Vakfı’nın paylaşımını alıntılayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz” mesajını paylaştı.
Yahudi Mezarlığı’na yapılan saldırıya tüm partilerden siyasetçiler sert tepki gösterdi.
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