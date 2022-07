Hasköy’deki Yahudi Mezarlığı’na saldırı: İki kişi gözaltına alındı

"Diriye saygısı olmayanın ölüye saygısı olmaz"#vandalizm #ırkçılık #saygı #vicdan #adalet

Bu ülkedeki her inanç, her kültür her topluluk bizim zenginliğimizdir hepsine saygı duymak "insan" olmanın gereğidir https://t.co/5uagi6XL3a