Evvel Temmuz Festivali’nde Konser Verildi

Bu yıl 22 yaşına giren Evvel Temmuz Festivali etkinlikleri çerçevesinde ilk konser Vakıflı Mahallesi Ermeni Kilisesi Bahçesinde gerçekleştirildi.

Bu yıl 22 yaşına giren Evvel Temmuz Festivali etkinlikleri çerçevesinde ilk konser Vakıflı Mahallesi Ermeni Kilisesi Bahçesinde gerçekleştirildi.Hüseyin Kayıkçı, Ahmet Gültekin ve Mehmet Özenir’den oluşan Grup Ciran konseri büyük beğeni topladı. Etkinliğe; Ermeni Cemiyeti Başkanı Cem Çapar, Vakıflı Mahallesi Muhtarı Berç Kartun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Festival Komitesi adına Yusuf Kimyon yaptı. Kimyon, konuşmasında “Festival tam anlamıyla Samandağ’ı temsil ediyor. Vakıflı’ da yıllardır etkinlikler düzenliyoruz. Samandağ’ da sahilde 11- 12- 13 ve 14 Temmuz’ da Ana dilimizle, kültürümüzle, kimliğimizle konserler düzenliyoruz. Gündüz etkinliklerinde güncel siyasal, politik durumdan yöremizin sıkıntılarına kadar birçok paneller organize ediyoruz. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Bu gün de yine burada Samandağ’ da kardeşliğin simgesi olan Vakıflı’ da bir aradayız. Etkinliğimizin Vakıflı’ da gerçekleştirilmesinde katkılarından dolayı Vakıflı Muhtarı Berç Kartun ve Ermeni Cemiyet Başkanı Cem Çapar’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.