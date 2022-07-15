ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni savaş esirlerini derhal serbest bırakmasını çağıran değişikliği kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, 2023 mali yılı için Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası’nda Ermenilerin lehine üç değişiklik daha onayladı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) bildirdiğine göre Azerbaycan hükümetini Ermeni savaş esirlerini ve sivilleri derhal serbest bırakmaya çağıran 611’inci değişiklik kabul edildi. Değişikliğin yazarı ABD Kongre Üyesi Adam Schiff’tir.

Buna ek olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı’na Biden yönetiminin Özgürlük Destek Yasası’nın 907 sayılı kararı tekrar göz ardı etme nedenlerini gösteren bir rapor hazırlamasını isteyen ABD Kongre üyesi Jackie Speier tarafından sunulan ek tasarı kabul edildi.

Speier, tasarıda ayrıca, sunulacak raporun Azerbaycan’a sağlanan Amerikan desteğinin Artsakh’taki barış sürecine zarar verip vermediğine ilişkin bilgi içermesinin yanı sıra Azerbaycan’ın Kasım 2020 tarihli ateşkesinden bu yana Ermenistan’ın egemen toprakları ihlalleri ya da Ermenistan’a karşı güç kullanımına ilişkin bir değerlendirme yapmasını da istedi.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandıran değişikliği kabul etti: ABD Başkanı uçakların Yunanistan hava sahasını ihlal etmeyeceğine dair belge sunmadan satış yapılmayacak.

ABD Temsilciler Meclisi, Pentagon’un 2023 savunma bütçesini içeren yasa tasarısına Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışını sınırlandıran ekleme yaptı.

Meclis üyeleri Gus Bilirakis ve Chris Pappas’ın öncülüğünde hazırlanan düzenleme değişikliğini 179’a karşı 244 oyla kabul etti.

Tasarıya eklenen madde, Türkiye’ye F-16 satışının koşulu olarak ABD Başkanı’nın bu satışın Amerikan menfaatlerine olduğunu Kongre’ye beyan etmesi ve bu uçakların Yunan hava sahasına izinsiz girişlerde kullanılmayacağını taahhüt etmesini öngörüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/15/ABD-Temsilciler-Meclisi-Ermeni-Karaba%C4%9F/234165