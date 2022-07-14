Yunan-Rum lobisinden ‘F-16’da geri adım

Amerikan Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’ye F-16 satışına karşı tutum alan Yunan-Rum lobisine yakın vekiller, geri adım atarak sert maddeler içeren tasarıyı geri çekti. Diğerini de revize ettiler.

ABD’de Biden yönetiminin, Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışına olumlu yaklaşımı karşısında, Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’ndeki Yunan-Rum lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat milletvekilleri geri adım attı. Yunan-Rum lobisine yakın Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinden Yunan asıllı Chris Pappas ile İtalyan asıllı Frank Pellone, Türkiye’ye F-16 satışını zorlaştırmak amacıyla hazırladıkları iki ayrı yasa tasarısından birini geri çekerken, diğerini de revize etti. Türkiye’ye F-16 satışı ile ilgili geri çekilen tasarı, revize edilen tasarıya kıyasla daha ağır şartlar içeriyordu.

AYRINTILI İZAHAT

Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi’nde kabul edilen ve önümüzdeki bir ay içinde genel kurulda oylanması beklenen revize edilmiş tasarıda ABD Başkanı için, “Temsilciler Meclisi, Senato ve Kongre’nin ilgili komitelerine, Türkiye’ye F-16 satışının ya da modernizasyonlarının ABD’nin ulusal çıkarına olduğuna dair ve bu uçakların Yunanistan toprakları üzerinde ‘üst uçuşlar’ gerçekleştirmemesi için atılan somut adımlar hakkında ayrıntılı izahat vermesi” şartı koşuldu.

ÜST UÇUŞ İDDİALARI

Kurallar Komitesi’nde kabul edilen tasarıda yer alan ‘üst uçuşlar’ ifadesi, Yunan iddialarına dayanıyor. Yunanistan, Türk savaş uçaklarının geçen yıl Ocak-Nisan döneminde 15, bu yıl ise aynı dönemde 120 kez Ege’de ‘meskun adalar üzerinde uçtuğunu’ öne sürerek, bu tür uçuşları egemenliğine yönelik ‘ihlal’ sayıyor. Türk Hava Kuvvetleri sadece Yunan uçaklarının Türk hava sahasını provokatif ihlallerine karşılık veriyor.

GERİ ÇEKİLEN TASARI

Geri çekilen tasarıda, ABD Başkanının, bir NATO üye ülkesinin son bir yıl içinde egemenliğini ya da toprak bütünlüğünü veya hava sahasını ihlal eden, bir başka NATO üye ülkesine silah satışına onay vermesinin yasak olduğu belirtiliyordu. Bu yasağın ise sadece ABD Başkanı’nın ‘ihlalci’ NATO üyesinin son 6 ayda herhangi bir eylemde bulunmadığını, Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerine teyit etmesi halinde geçerli olmayacağı ifade ediliyordu.

Hürriyet Gazetesi