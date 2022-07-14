Ümit Özdağ ve Kenanoğlu arasında ‘Ermeni’ tartışması￼

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Ümit Özdağ’ın Seyit Rıza heykelini yıkmayı vadetmesine tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ile sosyal medyada aralarında geçen tartışma, “Ermeni” tartışmasına dönüştü. HDP’nin Ermeni yöneticilerine “Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır” diyen Özdağ’a sert çıkan Kenanoğlu, “Türkiye’ye ve kardeşçe yaşam ortamına sizin zihniyetinizdekilerden daha fazla zarar veren olmadı. HDP’de Ermeni’de Kürt de ve benim gibi Türk de kardeşçe yaşamı örüyoruz” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunceli’deki Seyit Rıza heykelini yıkıp Diyap Ağa heykelini dikeceklerini söyledi.

Seyit Rıza heykelinin PKK baskısıyla dikildiği iddialarında bulunan Ümit Özdağ’a tepki, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu‘ndan geldi.

Özdağ’ın tweetini alıntılayan Kenanoğlu, Seyit Rıza’nın idam edilirken söylediği iddia edilen “Boyun eğmedim bu da size dert olsun” sözlerine atıfta bulunarak, “İşte o dert sizi yiyip bitiriyor” dedi.

“ÇOĞU ERMENİ KÖKENLİDİR”

Ali Kenanoğlu’nun paylaşımını alıntılayan Özdağ, şunları söyledi:

“Ali Efendi inan hiç dert olmadı. Emperyalizmin köpeklerinin sözde eğilmeyen boyunlarını kırdık ve kırarız. HDP, Yunan veya Bulgar ırkçı partilerinden daha fazla Türkiye düşmanı bir yapıdır. Üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenlidir. Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır.”

GERİ ADIM ATTI

Özdağ’ın Ermenileri hedef alan bu ifadeleri çok sayıda vatandaşın tepkisine neden olunca Özdağ geri adım attı.

Partisinin destekçileri arasında Ermenilerin de olduğunu iddia eden Özdağ, Ermeni olup da kendisini Kürt ve Zaza diye tanıtanların sorun olduğunu öne sürdü.

“KARDEŞÇE YAŞAMI ÖRÜYORUZ”

Özdağ’ın Ermenileri hedef alan sözlerinin ardından açıklama yapan Kenanoğlu, Özdağ’a şu sözlerle cevap verdi:

“Türkiye’ye ve kardeşçe yaşam ortamına sizin zihniyetinizdekilerden daha fazla zarar veren olmadı. HDP’de Ermeni de Kürt de ve benim gibi Türk de kardeşçe yaşamı örüyoruz. HDP’deki Ermeni Ermeni’dir bunu saklamaya ihtiyaç duymaz. Bu ancak sizin zihniyetinizdeki yapılarda olur.”

https://www.karar.com/guncel-haberler/umit-ozdag-ve-kenanoglu-arasinda-ermeni-tartismasi-1675275