Ümit Özdağ, bir kez daha Ermenileri hedef gösterdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “HDP’nin üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenlidir. Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır” dedi.

Özdağ dün sabah Twitter hesabı üzerinden Tunceli’deki Seyit Rıza heykelini yıkıp yerine birinci Tunceli milletvekili Diyap Yıldırım ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının heykelini kentin ‘en güzel yerine dikeceğini’ söyledi.

Bunun üzerine HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, paylaşımı alıntılayarak “‘Boyun eğmedim bu da size dert olsun’demişti ya işte o dert sizi yiyip bitiriyor…” diye yazdı.

Özdağ, Kenanoğlu’nun tweet’ini alıntılayarak şunları dedi: “Ali efendi inan hiç dert olmadı. Emperyalizmin köpeklerinin sözde eğilmeyen boyunlarını kırdık ve kırarız. HDP, Yunan veya Bulgar ırkçı partilerinden daha fazla Türkiye düşmanı bir yapıdır. Üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenlidir. Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır.”

Ermenileri hedef gösteren bu tweet 10 binden fazla beğeni aldı.

Ali efendi inan hiç dert olmadı. Emperyalizmin köpeklerinin sözde eğilmeyen boyunlarını kırdık ve kırarız. HDP, Yunan veya Bulgar ırkçı partilerinden daha fazla Türkiye düşmanı bir yapıdır.Üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenlidir.Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır. https://t.co/CwBfMr0R37 — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 14, 2022

HDP’li Paylan’ı tehdit etmişti

HDP’li Ermeni milletvekili Garo Paylan, geçen sene 24 Nisan’da paylaştığı tweet nedeniyle sağ partilerden tepki toplamıştı: “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz.”

Dönemin bağımsız milletvekili Özdağ, bu tweet’i alıntılayıp HDP’li vekili tehdit etmişti: “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın.”

Paylan, Özdağ hakkında ‘suç işlemeye tahrik’, ‘halkın kin ve düşmanlığa tahrik‘ ve ‘hakaret ve tehdit’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

https://www.diken.com.tr/umit-ozdag-bir-kez-daha-ermenileri-hedef-gosterdi/