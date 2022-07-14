Türkiye’de eğitim gören Afrikalı öğrenciler müzik grubu kurdu

Afrika’nın farklı ülkelerinden Türkiye’ye eğitim için gelen 5 arkadaş, kurdukları müzik grubuyla festivallerde sahne alıyor.

Mehmet Şah Yılmaz

Gana, Kenya, Kongo ve Nijerya’dan gelip Türkiye’de eğitim alırken “Highlife” müzik grubunu kuran öğrenciler AA muhabirine konuştu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi ve grubun davulcusu Emmanuel Quist, Gana’da doğduğunu ve daha önce Türkiye’de eğitim alan bir arkadaşının tavsiyesiyle burada eğitim almak için başvuru yaptığını anlattı.

Quist, 6 yıldır Türkiye’de olduğunu aktararak, “Türkiye’de kiliseye gidiyorduk. Müzik çok seviyoruz. Kilisedeki arkadaşlarla beraber oturduk ve ‘neden bir grup kurmayalım’ diye düşündük. Ardından bu grubu kurduk.” dedi.

Grupta farklı ülkelerden gelen arkadaşları olsa da kültürlerinin benzer olduğunu belirten Quist, “Caz, blues, Türkçe müzik de çalıyoruz, Afrika (Afro, Latin) müziği de çalıyoruz. Türkçe müzik olarak, ‘Felaket’, ‘Senden daha güzel’ ve ‘Arkadaşım eşek’ şarkılarını biliyor ve seslendiriyoruz. Türkiye’den Duman grubunu çok seviyoruz, Zeynep Bastık da bazen dinliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türkçe müziği dinleyicilerimiz çok seviyor”

Türkiye’de sahne aldıklarını, festivallerde seyircilerin karşısına çıktıklarını ve seyircilerin gruplarına karşı sıcak mesajlar verdiğini dile getiren Quist, Türkçeyi Türkiye’de sokaklarda öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Türkçe müziği dinleyicilerimiz çok seviyor. O yüzden biz neden olmasın dedik, öğrendik. Sokakta her zaman olmasa da bazen hobi olarak çalıyoruz, çok şaşırıyorlar çünkü biz yabancıyız. Biraz iyi Türkçe konuşuyoruz ama onlar da çok merak ediyorlar. ‘Nasıl öğrendin, nereden geldin’ diye soruyorlar, biz de sohbet ediyoruz.”

Ankara, Van, Diyarbakır, Eskişehir ve İstanbul gibi kentlerde müzik yaptıklarını anlatan Quist, şöyle devam etti:

“Gelecek ay belki Bodrum, Muğla’ya gideceğiz. Okul bittikten sonra iş bulmamız lazım aksi durumda müzik yapmaya devam edeceğiz. Müziği çok seviyoruz, Türkiye’de olabilir, yurt dışında da yapabiliriz. Türkiye çok güzel bir ülke. Kültür, yemekler falan çok güzel. Ben çok sevdim, kötü bir şey yok. Sadece söylemek istediğim şey aileme, babama anneme, arkadaşlarıma ve benim burada olmamı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Türkiye mükemmel bir yer. Burada okuyorum, çalışıyorum ve biraz da müzik yapıyorum. Türkiye’yi ziyaret edebilirsiniz ve asla pişman olmazsınız.”

“Türkçe müzik yaptığımızda bir de Afrikalı olunca ilgi çekiyor”

ODTÜ Petrol Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi, grubun saksafoncusu ve solisti Kenyalı James Asenji Mwanje, 2015’te Türkiye’ye geldiğini ve eğitiminin yanında müzik de yaptığını dile getirdi.

Lise döneminden itibaren müziğe karşı ilgisi olduğunu kaydeden Mwanje, “Grubu kururken 6 ay boyunca stüdyoda pratik yaptık, Kızılay’da ve farklı yerlerde mekanlara müzik yapmak istediğimizi söyledik ve ardından farklı yerlerde çalmaya başladık.” dedi.

Mwanje, ilk Türkçe şarkı seslendirme hikayesine ilişkin, “Uçakta ‘Sil baştan’ şarkısını ilk duyduğumda ilgimi çekti ve bu şarkıyı seslendirmeye karar verdim. Türkçe müzik yaptığımızda bir de Afrikalı olunca ilgi çekiyor.” şeklinde konuştu.

Türk halkının çok misafirperver olduğunu belirten Mwanje, bunun da işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Mwanje, Türk halkının müziklerini sevdiğini ifade ederek, “Müziğimizi sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşıyoruz. Buradaki takipçilerimiz de bizleri davet ediyorlar. Okulu bitirdikten sonra müziğe devam edeceğim.” ifadesini kullandı.

AA