Müzakere sürecinin ikinci aşaması

Türkiye’nin başlattığı Ermeni-Türk müzakere sürecinin ikinci aşaması başladı

NEWS.am ile yaptığı görüşmede, Paşinyan-Erdoğan telefon görüşmesine atıfta bulunan Türkolog Ruben Safrastyan, Türk tarafının, Ermenistan’a baskı yapmak için zaman kazanmak istediğinden dolayı ciddi adımlar atmadığını belirtti.

Safrastyan’a göre Türk tarafı, henüz başlamamış olan Ermenistan-Azerbaycan müzakerelerinde, Ermeni tarafına baskı uygulamak ve taviz koparmak için bunu bilinçli olarak yapıyor.

“Başlatıcısı Türkiye olan Ermeni-Türk müzakere sürecinin ikinci aşaması başladı.

Bu aşamaya küçük adımlar aşaması diyorum.

Türkiye’nin de müzakere sürecinde dinamikler olduğunu göstermesi gerekiyor.

Türkiye zaman kazanmaya çalışıyor, Türk tarafı zamanı Ermenistan’a baskı yapmak için kullanacak.

Rubinyan-Kılıç görüşmesi sırasında varılan anlaşmaların uygulanma olasılığını dışlamıyorum, çünkü bunlar özel bir anlam ifade etmiyor.

Teknik olarak uzun zaman alacak.

Burada Türk tarafının arzusu da önemli.

Üçüncü ülke vatandaşlarına sınırın açılmasına gelince, bunun ağırlıklı olarak Azerbaycan için yapıldığını söylemeliyim.

Bu insanlar arasında da kimlerin ve hangi hizmet temsilcilerinin olacağını Allah bilir” dedi”,- dedi Safrastyan.

Ermenistan Kamu Radyosu