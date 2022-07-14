Kudüs’ün Ermeni Mahallesi’nde Haçlı Seferleri döneminden kalma “el bombaları” bulundu

Kudüs’ün Ermeni mahallesinde, Ermeni Bahçeleri denilen yerde Haçlı seferleri döneminden kalma “el bombaları” bulundu. El bombalarının kalıntılarının incelenmesi sonucunda, içlerinden en az birinin patlayıcı madde ile doldurulduğu tespit edildi.

GreekReporter, 3 kapta ilaçlar ve yağların varlığını gösteren kimyasallara rastlandığını, ancak 4. kapın içinde bitkisel yağlar, hayvansal yağlar ve nitrat kalıntıları karışımı içerdiğini bunun bir patlama meydana getirmek için yaratıldığını kanıtladığını yazıyor.

11’inci veya 12’inci yüzyıla tarihlenen bu tür yuvarlak konik 4 eşya bulunmuştur.

Bu bombaları kimin kullandığı tam olarak bilinmiyor: Haçlılar mı yoksa yerel halk mı?

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/14/Kud%C3%BCs-Ermeni-mahallesi/234143