İcradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Aydın Söke’de 197 m² arsa icradan satılıktır. Aydın İl, Söke İlçe, 139 Ada, 10 Parsel, Güllübahçe Mah. Merkez Mevkii, Bilirkişi Raporuna göre, Söke Milas asfaltından 400 metre kuzeyde Gelebeç küme evleri mevkisinde konumlu bir arsadır. Taşınmazın üzerinde eski taş duvarlı bir yapının kalıntıları vardır. Taşınmaz engebeli bir zeminde yer almaktadır. Bilinen geometrik şekil formlarından herhangi birisine benzerliği bulunmamaktadır. Keşfe konu taşınmaz, Söke Milas asfaltına 400 metre Söke merkeze 13 km, kadar mesafededir. Yakınlarında, eski kilise vardır. Taşınmazın satış ihalesi, 28 Ağustos 2022 günü saat 10:00’da Söke Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Satış Odası Söke / Aydın adresinde yapılacaktır.

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https://www.aydindenge.com.tr/soke/14/07/2022/icradan-satilik-arsa