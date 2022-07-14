Ermenistan Şampiyonu Pyunik Şampiyonlar Lig’inde Cluj’u mağlup ederek ikinci tura çıktı (Video)

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ilk eleme turu çerçevesinde Ermenistan’ın Şampiyonu Pyunik, Romanya şampiyonu Cluj ile rövanş maçını rakibinin sahasında oynadı.

ilk maçta kaydettiği golsüz beraberliğin ardından Cluj kendi sahasında maça oldukça aktif başladı ve golü maçın artık ilk dakikalarında gol attı.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda daha çok Pyunik futbolcuları topa hakim oldu, ancak Ermeni kulübünün futbolcuları sert ataklar düzenlemeyi başaramadı. Maçın sonunda, Cluj zaten oyunu sakin bir şekilde bitirmeye çalışıyordu, ancak maç Cluj un en küçük avantajıyla bile bitecek gibi göründüğünde, “Pyunik” eşitliği geri getirmeyi başardı. 89’uncu dakikada Pyunik oyuncularından Zoran Gajic durumu 1-1 yaptı.

Maç uzatmaya gitti ve ilk yarıda Cluj, Pyunik oyuncularının saha ortasında yaptığı bir hatadan yararlanarak sert bir atak yaptı ve tekrar öne geçti.

Kalan süre, karşılıklı saldırılarla geçti. Uzatmaların ilk yarısının sonunda Pyunik yine skoru eşitleyebilirdi ancak rakip kaleci karşısında tek başına kalan David Davidyan son anda kaydı ve kaleye vuramayınca topu kaleciye verdi.

Uzatmanın ikinci yarısında Pyunik skoru eşitlemek için bir şans daha buldu, ancak Hovhannes Harutyunyan penaltıyı gole çeviremedi. O kadar başarısız vurdu ki rakibin kalecisi topu kolayca yakaladı.

Sonunda, bir çok atak ardından Pyunik skoru eşitlemeyi başardı.

Maç 2-2 bitti ve penaltı atışlarına geçildi.

Pyunik oyuncuları penaltıları daha başarılı bir şekilde atarak ikinci tura çıktı.

Lüksemburg’u temsil eden “Dudelange”, Şampiyonlar Ligi ön eleme ikinci turunda Ermeni kulübünün rakibi olacak.

ERMENİ HABER AJANSI