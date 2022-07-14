Azerbaycan istihbaratı, Facebook’taki Ermeni kullanıcı hesaplarını ele geçirmeye devam ediyor

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Milli Güvenlik Servisi, bilgi güvenliği alanında kendisine verilen görev ve yetkilerin yerine getirilmesini sağladığını ifade ederek, Azerbaycan özel servislerinin Ermeni kullanıcı hesaplarını devralmaya devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre Facebook sosyal ağının Ermeni hesapları vasıtasıyla “düşmana devlet ve askeri sırlar sağlayan vatandaşlar” hakkında yanlış haberleri yayılıyor ve korku atmosferi yaratmaya çalışılıyor.

Artsakh Milli Güvenlik Kurumu, olası gelişmeleri önlemek, yalan haberlere kanmamak ve şüpheli haberleri yaymaktan kaçınmak için, sosyal ağlarda bu konuları tartışmama ve sadece resmi haberleri takip etme çağrısında bulunup gerekli adımları attığını dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI