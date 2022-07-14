“Aurora” 2022 ödülü

“Aurora” ödülünün kazananı 15 Ekim’de açıklanacak

2022’de “Aurora” ödülünün kazananı 15 Ekim’de İtalya’nın Venedik kentinde açıklanacak.

“Aurora” ödeülünün 2022 yılı kahramanları Jamila Afghani (Afganistan), Hadi Juman (Yemen) ve Mahinur el-Masri’dir (Mısır).

2022 yılı “Aurora” ödülü için adaylık turu 24 Nisan 2021’de resmen başladı.

ABD, Brezilya, Ermenistan, Hindistan, Nijerya, Çek Cumhuriyeti, Pakistan, Ruanda, Gürcistan ve Ukrayna dâhil olmak üzere 62 ülkeden 633 aday bulunmaktadır.

Her yıl, “Aurora” ödülünün sahibine verilen 1.000.000 USD değerindeki ödül, ödül sahibine bağış zincirini devam ettirme ve ihtiyacı olanlara yardım eden kuruluşları destekleme konusunda eşsiz bir fırsat vermektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu